مرتضى منصور: ميدو يستفز جماهير الزمالك

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

أحمد حسام «ميدو»

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تصريحات أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، تستفز جماهير القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم». ووجه رئيس القلعة البيضاء رسالة لأحمد حسام «ميدو»، قائلا: "اهدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد، ولا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".

ويواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019. ويدخل الزمالك، معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، في إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مواجهة مصر

ويواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، في مدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر، موسم 2018- 2019.



ويدخل الزمالك، معسكرًا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، في إطار التحضيرات الأخيرة لخوض مواجهة مصر للمقاصة.



ويركز الصربي ميتشو، من خلال معسكر اليوم على زيادة نسبة التركيز بأفضل صورة في تلك المباراة الفاصلة في مشوار أبناء ميت عقبة في بطولة الكأس التي يرغب مجلس إدارة النادي في مواصلة الفريق سعيه نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية على حساب سموحة.

