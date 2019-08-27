رياضة

وكيل أعمال أوزيل يؤكد بقاءه في صفوف أرسنال

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
مسعود أوزيل
مسعود أوزيل
أكد وكيل أعمال مسعود أوزيل، على عدم رحيل النجم الألماني عن صفوف أرسنال هذا الصيف، مشيرًا إلى شعوره بالسعادة بالبقاء في صفوف المدفعجية، ويأتي ذلك بعدما أثيرت الكثير من التكهنات حول نهاية مستقبل أوزيل مع الفريق اللندني، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق التي خسرت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بنتيجة 3-1، وعند سؤال مدرب أرسنال عن سبب غياب أوزيل عن موقعة الريدز أجاب بأن القائمة التي تواجدت في اللقاء كانت هي الأجهز بدنيًا لخوض المواجهة، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
ولم يشارك أوزيل في أي مباراة مع المدفعجية هذا الموسم، بعدما غاب عن أول مباراة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل لأسباب أمنية. وكانت رغبة أرسنال هي التخلص من أوزيل هذا الصيف بسبب أجره المرتفع، إلا أن الإدارة فشلت في التحصل على عرض جيد لبيع النجم الألماني. وخرج فناربخشة التركي ببيان أكد من خلاله عدم
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أنطونيو-كونتي

كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.
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اللجنة الأولمبية: حكم إلغاء الهبوط واجب التنفيذ ولكن

أكد المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ، ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن حكم إلغاء الهبوط الذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لا يمكن تجاهله أو القول إنه غير وجوبي، ومن الأفضل لاتحاد الكرة التركيز في اتخاذ خطوات قانونية في الطعن على الحكم محليًا.
ماتيتش 2018

ماتيتش يرغب في الاجتماع بسولسكاير لتحديد مستقبله

طالب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، بإجراء اجتماع مع مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، وذلك بعد خسارته لمكانه الأساسي في تشكيل الشياطين الحمر، وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن المباريات الثلاث الأولى لليونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما فقد مكانه لصالح اللاعب الشاب سكوت ماكتوميناي، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث، يرغب ماتيتش في الحصول على توضيح بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أن دوره في الفريق تقلص كثيرًا منذ وصول سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر في شهر ديسمبر الماضي.
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دى-بروين-مانشستر-سيتى

دي بروين يحطم رقم أوزيل القياسي في البريميرليج

حطم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الرقم القياسي للألماني مسعود أوزيل، بعدما أصبح أسرع لاعب يصنع 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو الإنجاز الذي حققه بعدما صنع الهدف الأول لمانشستر سيتي في الفوز على بورنموث أمس بنتيجة 3-1، والذي سجله النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، واحتاج دي بروين لخوض 123 مباراة في البريميرليج للوصول إلى هذا الرقم، في الوقت الذي كان يملك فيه أوزيل الرقم القياسي السابق بصناعته 50 هدفًا في 141 مباراة، ووصل إلى ذلك الرقم في فوز أرسنال على واتفورد بثلاثية نظيفة في شهر مارس عام 2018، وذلك بحسب ما أوضحته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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لويز: بإمكان أرسنال التألق والمنافسة على لقب الدوري

يرى المدافع البرازيلي ديفيد لويز أن فريقه الحالي أرسنال قادر على التألق مثل الأجيال السابقة للمدفعجية، مشيرًا إلى رغبته في مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة أن البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا توج من قبل بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه السابق تشيلسي، وقال لويز في هذا الشأن: "هذا الفريق يملك الإمكانية للتألق مثل الأجيال السابقة، نملك الكثير من الموهبة والجودة، أتيت إلى هنا بطموح القتال على لقب الدوري الإنجليزي، وأرغب في القتال على ألقاب باقي البطولات أيضا".
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صلاح يحصل على أعلى تقييم من سكاي سبورتس

قيَّم موقع "سكاي سبورتس" البريطاني لاعبي أرسنال وليفربول، بعد قمة الأمس التي انتهت بفوز الليفر على ملعبه الأنفيلد بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بفضل ثنائية نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ورأسية جويل ماتيب، في الوقت الذي سجل فيه هدف المدفعجية الوحيد توريرا، وحصل صلاح على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في مباريات أمس بالحصول على 9 درجات، وذكر الموقع البريطاني أن الهدوء عاب مستوى صلاح في الشوط الأول، قبل أن ينفجر في الشوط الثاني، مشيرة إلى أنه عندما يكون في أفضل أحواله، يصبح اللاعب الأفضل على الإطلاق.
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
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