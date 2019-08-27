وكيل أعمال أوزيل يؤكد بقاءه في صفوف أرسنال

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

مسعود أوزيل

أكد وكيل أعمال مسعود أوزيل، على عدم رحيل النجم الألماني عن صفوف أرسنال هذا الصيف، مشيرًا إلى شعوره بالسعادة بالبقاء في صفوف المدفعجية، ويأتي ذلك بعدما أثيرت الكثير من التكهنات حول نهاية مستقبل أوزيل مع الفريق اللندني، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق التي خسرت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بنتيجة 3-1، وعند سؤال مدرب أرسنال عن سبب غياب أوزيل عن موقعة الريدز أجاب بأن القائمة التي تواجدت في اللقاء كانت هي الأجهز بدنيًا لخوض المواجهة، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم يشارك أوزيل في أي مباراة مع المدفعجية هذا الموسم، بعدما غاب عن أول مباراة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل لأسباب أمنية. وكانت رغبة أرسنال هي التخلص من أوزيل هذا الصيف بسبب أجره المرتفع، إلا أن الإدارة فشلت في التحصل على عرض جيد لبيع النجم الألماني. وخرج فناربخشة التركي ببيان أكد من خلاله عدم

ولم يشارك أوزيل في أي مباراة مع المدفعجية هذا الموسم، بعدما غاب عن أول مباراة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل لأسباب أمنية.



وكانت رغبة أرسنال هي التخلص من أوزيل هذا الصيف بسبب أجره المرتفع، إلا أن الإدارة فشلت في التحصل على عرض جيد لبيع النجم الألماني.



وخرج فناربخشة التركي ببيان أكد من خلاله عدم عزم الفريق التعاقد مع أوزيل لأسباب مادية.



ويعد أوزيل أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف أرسنال، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بعقده الذي يمتد مع المدفعجية لعامين إضافيين.



ولم يعلن إيمري عن موعد عودة أوزيل للفريق الأول، وربما تتأخر مشاركته لبعد فترة التوقف الدولية في شهر سبتمبر المقبل، حيث لن يخوض أرسنال سوى مباراة واحدة فقط قبل التوقف وستكون أمام توتنهام في ديربي لندن.