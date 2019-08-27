مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك الجديدة

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019-2020) يوم 19 سبتمبر المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء: "قناة الزمالك هي صوت الزملكاوية، قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لدينا كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى، وسنضع تصورًا بخريطة برامج الزمالك على قناة النادي والتي ستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد، خاصة أن القناة ستكون على مدى الـ24 ساعة لنقل كل ما يخص القلعة البيضاء".

وأشاد رئيس الزمالك باستوديو قناة dmc والإمكانات المميزة الموجودة به والمعدات الخاصة بالتصوير والإخراج، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مفاجآت في قناة النادي. ووجد في الجولة التفقدية لاستوديو dmc فريق عمل برنامج الزمالك اليوم، الذي يضم الإعلاميين خالد الغندور وأحمد جمال. بجانب نجوم الكرة أحمد عبد الحليم وطارق