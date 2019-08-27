جريمة

تجديد حبس آية علاء في قضية التواصل مع قنوات الإخوان

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
تجديد حبس
تجديد حبس
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس آية علاء حسني، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية تواصلها مع وسائل إعلام أجنبية، وأخرى تابعة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، واتهامها بالانضمام إلى الجماعة المحظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد بما تبثه من أخبار منسوبة إليها، وإساءة استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي فى نشر أخبار كاذبة ومضللة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، في القضية التى تحمل رقم 640 لعام 2018، حصر أمن دولة عليا.
نسبت التحقيقات إلى المتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. وتجدر الإشارة إلى نص قانون العقوبات على أن "يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا
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اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

ضبط شاب استولى على الحسابات البنكية للمواطنين

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
نبيل-صادق-النائب-العام

بعد العزبي ورشدي.. بلاغ ضد صيدليات 19011

تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، يلتمس من خلاله سرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة إلى سلسلة صيدليات 19011. وقال البلاغ إن الصيدليات المشار إليها تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذي حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية. وأشار البلاغ إلى تأكيد عضو نقابة الصيادلة ببرنامج «90 دقيقة»، في أثناء مداخلة صيدليات 19011 مجهولة الهوية غير معلوم مالكها وليس لها ترخيص وأسست بالمخالفة لقانون الصيادلة.
النيابة الإدارية

«فيديو» يحيل عاملين بجهاز «القاهرة الجديدة» للمحاكمة

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إحالة رئيس إدارة الإزالات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وسائق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لإدانتهما بالإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها، وهى الواقعة التى تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتناقلتها قنوات فضائية، ببث الفيديو الذي شهد إزالة الإعلان بعشوائية ودون تأمين أو إجراءات لضمان السلامة.
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