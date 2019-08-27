تجديد حبس آية علاء في قضية التواصل مع قنوات الإخوان

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

تجديد حبس

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس آية علاء حسني، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية تواصلها مع وسائل إعلام أجنبية، وأخرى تابعة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، واتهامها بالانضمام إلى الجماعة المحظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد بما تبثه من أخبار منسوبة إليها، وإساءة استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي فى نشر أخبار كاذبة ومضللة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، في القضية التى تحمل رقم 640 لعام 2018، حصر أمن دولة عليا.

نسبت التحقيقات إلى المتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. وتجدر الإشارة إلى نص قانون العقوبات على أن "يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا



نسبت التحقيقات إلى المتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.



وتجدر الإشارة إلى نص قانون العقوبات على أن "يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".







