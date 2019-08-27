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روحاني يضع شرطًا لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
روحاني
روحاني
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده حول الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحًا: "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتًا إلى أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني بحضوري.
ودعا الرئيس الإيراني واشنطن إلى القيام بـ"الخطوة الأولى" برفع العقوبات عن إيران، كما جدد التأكيد على أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم تُرفع العقوبات الأمريكية. كان الرئيس الإيراني أوفد وزير خارجيته، محمد جواد ظريف، إلى فرنسا من أجل متابعة التفاوض مع الرئيس الفرنسي. والتقى محمد
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الحرس الثوري الإيراني

مصرع عنصر بالحرس الثوري الإيراني قرب حدود العراق

أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء بأن عضوًا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد، قرب الحدود الإيرانية مع العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الوكالة إن عضو الحرس الثوري تم «اغتياله» في بلدة بيرانشهر، دون أن تخوض في سرد تفاصيل من نفذ الهجوم. وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة لإيران وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
جريس 1

إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد مقترح ماكرون.. مصير مجهول ينتظر النفط الإيراني

باتت ناقلة إيران الشهيرة "جريس 1" والتي تغير اسمها لتصبح "أدريان داريا 1"، معركة تسعى العديد من الأطراف لحسمها في الوقت الحالي، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا تزال تصر على ممارسة سياسة أقصى ضغط ممكن على إيران. ومن ناحية طهران، فإن النجاح بالوصول بناقلتها التي أفرج عنها بعد شهر كامل من الاحتجاز في جبل طارق، يعد انتصارًا لها على السياسة الأمريكية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب منذ عامين تقريبًا، خاصة بعد فرض العقوبات على قطاع النفط والمال.
شرطة هونج كونج

بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
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جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

بدء محادثات بين إيران وفرنسا.. وترامب يرفض التعليق

بدأت اليوم الأحد، محادثات بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في بلدة بياريتس الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة السبع. ووصل وزير الخارجية الإيراني بشكل مفاجئ، إلى مدينة بياريتس، حيث تعقد قمة السبع الصناعية الكبرى بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول المشاركة في الاجتماع الذي يأخذ الملف الإيراني فيه حيزًا كبيرا من النقاشات، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله: إن "الطائرة الإيرانية التي هبطت في بياريتس بفرنسا كانت تقل وزير الخارجية محمد جواد ظريف".
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ماكرون: فرنسا لم تكلف رسميا للحديث مع إيران

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: إنه "لا يوجد تكليف رسمي لفرنسا للحديث مع إيران ولكن هناك إجماع على عدم امتلاك إيران السلاح النووي وضمان أمن المنطقة"، وفقا لـ"رويترز". وأضاف ماكرون لمحطة "إل.سي.إي" التليفزيونية، أن زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران. وتابع: "اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران.. هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف".
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
محمد-جواد-ظريف

إيران تعلن موقفها من شن حرب في الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن "بلاده لن تبدأ حربًا في الخليج"، مضيفًا أن الإيرانيين سيدافعون عن أنفسهم. وتساءل ظريف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية، اليوم الخميس، "هل ستنشب حرب في الخليج؟.. بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا". تأتي تصريحات الوزير الإيراني، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في الخليج بصاروخ "أرض - جو" في يونيو، قائلة: إن "الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي".
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