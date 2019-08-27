روحاني يضع شرطًا لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

روحاني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده حول الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحًا: "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتًا إلى أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني بحضوري.

ودعا الرئيس الإيراني واشنطن إلى القيام بـ"الخطوة الأولى" برفع العقوبات عن إيران، كما جدد التأكيد على أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم تُرفع العقوبات الأمريكية. كان الرئيس الإيراني أوفد وزير خارجيته، محمد جواد ظريف، إلى فرنسا من أجل متابعة التفاوض مع الرئيس الفرنسي. والتقى محمد