الأولمبية: نخطط لتحقيق 6 ميداليات في طوكيو 2020

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

منتخب مصر لكرة اليد

كشف المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية عن استهداف مصر لتحقيق 5 أو 6 ميداليات أولمبية في دورة طوكيو 2020، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستنافس في دورة طوكيو بـ20 لاعبًا، موضحًا أن التخطيط لطوكيو بدأ منذ 2017، إلا أن الدفعة المعنوية والمادية الكبيرة التي تلقتها اللجنة من الدولة بكل مؤسساتها مؤخرًا تدفع الجميع للأفضل بالإضافة إلى الطفرة والتطور الذي حدث مؤخرًا بعد تحقيق العديد من الإنجازات العالمية والقارية في الألعاب الجماعية والفردية.

وأشاد العريان في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم، بالدعم غير المحدود من الدولة المصرية التي تقدمه لأبطال مصر في مختلف الألعاب. وأكد العريان أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا. وتابع الحكم

وأشاد العريان في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم، بالدعم غير المحدود من الدولة المصرية التي تقدمه لأبطال مصر في مختلف الألعاب.



وأكد العريان أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا.



وتابع الحكم لا يمكن تجاهله أو القول إنه غير وجوبي ومن الأفضل لاتحاد الكرة التركيز في اتخاذ خطوات قانونية في الطعن على الحكم محليًا وأيضا هناك محكمة رياضة دولية والمحكمة الفيدرالية السويسرية التي يمكن اللجوء إليها كدرجات تقاض من أجل إثبات الحقوق وتأكيد وجهات النظر.

