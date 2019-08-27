رياضة

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
وأضاف عدلي القيعي: "هذا بجانب إتاحة الفرصة للزمالك لعودة فرجاني ساسي بعد مشاركته مع تونس في أمم إفريقيا، لكن النادي تعرض لضربة موجعة تمثلت في إصابة الحارس محمود جنش، الذي يعتبر أهم من فرجاني ساسي بالنسبة للزمالك، ويجب أن يكون الفريق جاهزا دائمًا لتحقيق الفوز". وأتم مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء
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أنطونيو-كونتي

كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.
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اللجنة الأولمبية: حكم إلغاء الهبوط واجب التنفيذ ولكن

أكد المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ، ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن حكم إلغاء الهبوط الذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لا يمكن تجاهله أو القول إنه غير وجوبي، ومن الأفضل لاتحاد الكرة التركيز في اتخاذ خطوات قانونية في الطعن على الحكم محليًا.
ماتيتش 2018

ماتيتش يرغب في الاجتماع بسولسكاير لتحديد مستقبله

طالب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، بإجراء اجتماع مع مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، وذلك بعد خسارته لمكانه الأساسي في تشكيل الشياطين الحمر، وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن المباريات الثلاث الأولى لليونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما فقد مكانه لصالح اللاعب الشاب سكوت ماكتوميناي، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث، يرغب ماتيتش في الحصول على توضيح بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أن دوره في الفريق تقلص كثيرًا منذ وصول سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر في شهر ديسمبر الماضي.
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وليد-ازارو

وليد أزارو مصدوم مما يحدث معه في الأهلي

تسيطر حالة من الصدمة على الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التصعيد الغريب معه في علاقته بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير الأهلي، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت المارد الأحمر بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة أصحاب الرداء الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (23)

الأهلي يصدم وليد أزارو بعد هجوم الجماهير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي وافق على احتراف الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وشنت جماهير القلعة الحمراء، أمس الجمعة، هجوما شديدا من المدرجات على أزارو، وذلك في أثناء المباراة التى جمعت الأهلى بنظيره فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، فى إطار إياب الدور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا، والذى انتهى بفوز تاريخي لنادي القرن الإفريقي بتسعة أهداف لصفر، ليتأهل بهذه النتيجة المارد الأحمر لدور الـ32 من البطولة الإفريقية.
الأهلى -واطلع برة (3)

المستكاوي ساخرا من اطلع بره: الأهلي كسب 9 بالعافية

سخر حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، من مايكل موريس، المدير الفني لنادي اطلع بره، بطل جنوب السودان. واكتسح الأهلي ضيفه اطلع بره، بنتيجة (9-0)، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، ويعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية. وسجل أهداف المارد الأحمر كل من، حسين الشحات "هاتريك" في الدقائق 19 و46 و62، وصلاح محسن "هدفين" في الدقيقتين 6 و40، وحمدي فتحي "هدفين" في الدقيقتين 54 و67، وأحمد فتحي في الدقيقة 45، ومصطفى سليم في مرماه بالدقيقة 81.
اتحاد-الكرة

لجنة إدارة اتحاد الكرة تحدد موعد اجتماعها الأول

تعقد لجنة إدارة اتحاد الكرة اجتماعها الأول في الواحدة ظهر غد السبت، برئاسة عمرو الجنايني بالمقر الرئيسي للاتحاد، ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام اعتبارا من الثانية والنصف بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الصحفية تمهيدا لعقد مؤتمر صحفي لتقديم اللجنة وإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع من قرارات. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، ثم تولى ثروت سويلم، المدير التنفيذي، إدارة الجبلاية بشكل مؤقت، في الفترة الماضية، عقب استقالة مجلس الإدارة.
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