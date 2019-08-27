عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

عدلي القيعي

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".

وأضاف عدلي القيعي: "هذا بجانب إتاحة الفرصة للزمالك لعودة فرجاني ساسي بعد مشاركته مع تونس في أمم إفريقيا، لكن النادي تعرض لضربة موجعة تمثلت في إصابة الحارس محمود جنش، الذي يعتبر أهم من فرجاني ساسي بالنسبة للزمالك، ويجب أن يكون الفريق جاهزا دائمًا لتحقيق الفوز". وأتم مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء

وأضاف عدلي القيعي: "هذا بجانب إتاحة الفرصة للزمالك لعودة فرجاني ساسي بعد مشاركته مع تونس في أمم إفريقيا، لكن النادي تعرض لضربة موجعة تمثلت في إصابة الحارس محمود جنش، الذي يعتبر أهم من فرجاني ساسي بالنسبة للزمالك، ويجب أن يكون الفريق جاهزا دائمًا لتحقيق الفوز".



وأتم مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء تصريحاته قائلا إن الأهلي لم يتسلم درع الدوري (2018-2019) الذي توج به حتى الآن، مضيفًا: "كان من المفترض أن تقام احتفالية كبرى بأحد الفنادق من أجل تسليم الأهلي درع الدوري، ما مصير هذا الدرع؟".



يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه بعدما تصدر جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك، إذ أنهى المارد الأحمر مبارياته يوم 28 يوليو الماضي بالفوز على نظيره الأبيض بهدف نظيف.

