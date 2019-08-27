انطلاق تصوير «الشايب» لآسر ياسين أكتوبر المقبل

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

آسر ياسين

يواصل النجم آسر ياسين التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "الشايب" مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف صلاح الجهيني، وعقد جلسات عمل لاختيار باقي فريق العمل بجانب النجم سيد رجب والفنان عمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن "توتة". وينطلق تصوير الفيلم خلال شهر أكتوبر المقبل بعدة شوارع في القاهرة وبعض اللوكيشانات الداخلية، حيث اختار حسين المنباوي عددا من أماكن التصوير، واستقر عليها لتنطلق المشاهد الأولى من الفيلم منها، ويدخل بعدها أبطال الفيلم مباشرة للوكيشن التصوير، ومن المقرر عرض العمل في أحد المواسم السينمائية المقبلة.

وظهر آسر ياسين بشخصية "الشايب" في مشهد نهاية "ولاد رزق 2" وكان بصحبة سيد رجب "صقر"، وكان القصد من ذلك هو بداية شخصية "الشايب" مع عالم "ولاد رزق"، ولكن تقديم فيلم "الشايب" سيكون منفصلا تماما عن الجزء الأول والثاني المعروض حاليا، مع احتمالية ظهور بعض أبطال "ولاد رزق" كضيوف شرف في "الشايب" المنتظر تصويره