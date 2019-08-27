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انطلاق تصوير «الشايب» لآسر ياسين أكتوبر المقبل

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
آسر ياسين
آسر ياسين
يواصل النجم آسر ياسين التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "الشايب" مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف صلاح الجهيني، وعقد جلسات عمل لاختيار باقي فريق العمل بجانب النجم سيد رجب والفنان عمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن "توتة". وينطلق تصوير الفيلم خلال شهر أكتوبر المقبل بعدة شوارع في القاهرة وبعض اللوكيشانات الداخلية، حيث اختار حسين المنباوي عددا من أماكن التصوير، واستقر عليها لتنطلق المشاهد الأولى من الفيلم منها، ويدخل بعدها أبطال الفيلم مباشرة للوكيشن التصوير، ومن المقرر عرض العمل في أحد المواسم السينمائية المقبلة.
وظهر آسر ياسين بشخصية "الشايب" في مشهد نهاية "ولاد رزق 2" وكان بصحبة سيد رجب "صقر"، وكان القصد من ذلك هو بداية شخصية "الشايب" مع عالم "ولاد رزق"، ولكن تقديم فيلم "الشايب" سيكون منفصلا تماما عن الجزء الأول والثاني المعروض حاليا، مع احتمالية ظهور بعض أبطال "ولاد رزق" كضيوف شرف في "الشايب" المنتظر تصويره
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أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
هند-موسى (2)

ساويرس عن رحيل هند موسى: نعامل الصحفيين بأسلوب لائق

أقيم ظهر اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور حاشد من الإعلاميين والنجوم ومسؤولي المهرجان، للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان. وخلال المؤتمر، توجه أحد الصحفيين الحاضرين بسؤال إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس المهرجان، عن طريقة تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين في الدورة الجديدة، خاصة بعد الحادث الأليم الذي رحلت على أثره الزميلة هند موسى، رئيسة قسم "الفن" بجريدة "التحرير"، في 29 سبتمبر الماضي، في أثناء عودتها من الجونة بعد تغطيات فعاليات المهرجان في الدورة الماضية.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق 2» الثاني

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 89 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأحد، نحو 748 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونا و491 ألف جنيه، بينما حل بعده في المركز الثالث فيلم "خيال مآتة" بـ420 ألف جنيه. ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" النجوم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، على رأسهم الفنان خالد الصاوي.
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 60 مليون جنيه في 11 يومًا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الأحد، 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوم عرض، 60 مليونا و850 ألف جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه فى نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
عمرو-عبد-الجليل

عمرو عبد الجليل يروج لفيلم «الشايب - ولاد رزق»

نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة تضم كلا من: آسر ياسين وسيد رجب، ترويجا لفيلم «الشايب -ولاد رزق»، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وأخذ الجمهور يبارك له على الفيلم الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق تصويره فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء السيناريست صلاح الجهيني من كتابته، وفى السياق ذاته نشر آسر ياسين، البوستر المبدئي للفيلم وهو يقود دراجة نارية، وعلق عليه: «صيف 2020». ويأتي الفيلم ضمن سلسلة أفلام «ولاد رزق» التى تشهد نجاحا كبيرا بدور العرض، حيث يواصل الجزء الثاني من الفيلم بطولة أحمد عز، تصدر المركز الثاني بأكثر من 57 مليون جنيه، فى أقل من أسبوعين.
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