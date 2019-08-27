ماتيتش يرغب في الاجتماع بسولسكاير لتحديد مستقبله

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

نيمانيا ماتيتش

طالب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، بإجراء اجتماع مع مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، وذلك بعد خسارته لمكانه الأساسي في تشكيل الشياطين الحمر، وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن المباريات الثلاث الأولى لليونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما فقد مكانه لصالح اللاعب الشاب سكوت ماكتوميناي، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث، يرغب ماتيتش في الحصول على توضيح بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أن دوره في الفريق تقلص كثيرًا منذ وصول سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر في شهر ديسمبر الماضي.

وما يزيد من قلق ماتيتش أنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي، على الرغم من رحيل الكثير من لاعبي وسط الميدان من مروان فيلايني وأندير هيريرا، وذلك بعدما كان اللاعب الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، والذي تعاقد معه من صفوف تشيلسي في عام 2017 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني. ولم يشرك سولسكاير،

وما يزيد من قلق ماتيتش أنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي، على الرغم من رحيل الكثير من لاعبي وسط الميدان من مروان فيلايني وأندير هيريرا، وذلك بعدما كان اللاعب الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، والذي تعاقد معه من صفوف تشيلسي في عام 2017 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.



ولم يشرك سولسكاير، ماتيتش في أي مباراة منذ خسارة مانشستر أمام هيدرسفيلد في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، ويعتمد المدرب الجديد بشكل أساسي على اللاعبين الشباب، وبالتالي يخشى الصربي أن نهاية مسيرته في الأولد ترافورد باتت قريبة.



ومن الواضح اعتماد سولسكاير الكبير على ماكتوميناي في الوقت الحالي، وبالتالي يرغب سولسكاير في الاجتماع بالمدرب النرويجي سريعًا لحسم كل شيء.



