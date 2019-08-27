جريمة

«فيديو» يحيل عاملين بجهاز «القاهرة الجديدة» للمحاكمة

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إحالة رئيس إدارة الإزالات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وسائق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لإدانتهما بالإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها، وهى الواقعة التى تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتناقلتها قنوات فضائية، ببث الفيديو الذي شهد إزالة الإعلان بعشوائية ودون تأمين أو إجراءات لضمان السلامة.
تضمن الفيديو المتداول إعلاميًا الاستعانة بسائق إحدى الرافعات الثقيلة، لمحاولة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس، فى شارع التسعين أمام المركز التجاري "داون تاون" دون اتباع تعليمات الأمان والسلامة، ما أدى لسقوط تلك اللوحة على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات جسيمة بها، وسقطت
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اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

ضبط شاب استولى على الحسابات البنكية للمواطنين

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
نبيل-صادق-النائب-العام

بعد العزبي ورشدي.. بلاغ ضد صيدليات 19011

تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، يلتمس من خلاله سرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة إلى سلسلة صيدليات 19011. وقال البلاغ إن الصيدليات المشار إليها تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذي حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية. وأشار البلاغ إلى تأكيد عضو نقابة الصيادلة ببرنامج «90 دقيقة»، في أثناء مداخلة صيدليات 19011 مجهولة الهوية غير معلوم مالكها وليس لها ترخيص وأسست بالمخالفة لقانون الصيادلة.
حبس-متهمه

تجديد حبس آية علاء في قضية التواصل مع قنوات الإخوان

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس آية علاء حسني، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية تواصلها مع وسائل إعلام أجنبية، وأخرى تابعة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، واتهامها بالانضمام إلى الجماعة المحظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد بما تبثه من أخبار منسوبة إليها، وإساءة استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي فى نشر أخبار كاذبة ومضللة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، في القضية التى تحمل رقم 640 لعام 2018، حصر أمن دولة عليا.
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طبيبة-المطرية

إحالة 19 مسؤولا للمحاكمة في جريمة صعق طبيبة المطرية

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 19 متهمًا من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لتسببهم في وفاة طبيبة بقسم الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، داخل دورة المياه الخاصة بسكن الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي يوم 13 أكتوبر الماضي، نتيجة صعقها بالكهرباء من سخان في أثناء الاستحمام، إذ أكد فحص الطب الشرعي أنها تعرضت لماس كهربائي تسبب في وفاتها، وتبين وجود فتحة دخول التيار الكهربائي من اليد اليمنى وخروجه من الساق اليسرى.
مجلس-الدولة

«مش هيترقى سنة»عقوبة موظف بماسبيرو وقع بدل زميله

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بمجازاة معد برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا معيبًا مُخالفًا للقانون والتعليمات واللوائح، إذ وقع بدلا من أحد مرؤوسيه، على طلب إقامة معرض بمحافظة الإسكندرية، ومهره بخاتم مقلد واستعمل المحرر المزور بأن قام بإرساله إلى محافظ الإسكندرية لإقامة معرض بالمحافظة، وحملت القضية التأديبية للموظف رقم رقم 452 لسنة 60 قضائية.
تشكيل-عصابي-للتزوير

منح نفسه دكتوراه.. محاكمة مسئول بالتربية والتعليم

من أجل الترقية واكتساب لقب دكتور وزيادة مكافآته فى العمل، قرر مدير إدارة بالتربية والتعليم تزوير شهادة دكتوراه، لرفعة شأنه فى محل عمله، لكن أحد زملائه شك فى أمره، وتقدم ضده بشكوى طالب فيها بالتحقيق فى صحة الشهادة، وبالفعل تم إرسالها إلى مباحث التزييف والتزوير، الذين أكدوا بدورهم أن الشهادة مزورة، ولا صحة للأختام والتوقيعات المثبتة عليها، وتمت إحالة المدير إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه فى اتهامه بالتزوير والاحتيال على جهة عمله، وانتهت التحقيقات إلى إحالته إلى المحاكمة العاجلة لخروجه عن مقتضيات وأخلاق الواجب الوظيفي.
النيابة الإدارية

أهملوا لائحة فخربوا مصنعا.. إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة

مديرا مصنع تدوير قمامة، و3 رؤساء مدينة سابقين، ومديران إداريان أحدهما مشرف على المالية والآخر على الإنشاءات، تجاهلوا لائحة تشغيل المصنع الكائن بمحافظة دمياط، ما ترتبت عليه أعطال بمعدات المصنع، وهلاك مزروعات مشروع تشجير الطريق إلى المصنع، ما تسبب فى إهدار مبالغ مالية كبيرة، والإضرار بالمصلحة العامة، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى وقائع الاتهام، وتحديد المسؤولين عنها السابق ذكرهم، وانتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، لمحاسبتهم في اتهامات الإخلال بواجبات مهام عملهم؛ ما تسبب فى خسائر مادية.
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