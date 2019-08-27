«فيديو» يحيل عاملين بجهاز «القاهرة الجديدة» للمحاكمة

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

النيابة الإدارية

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إحالة رئيس إدارة الإزالات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وسائق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لإدانتهما بالإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها، وهى الواقعة التى تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتناقلتها قنوات فضائية، ببث الفيديو الذي شهد إزالة الإعلان بعشوائية ودون تأمين أو إجراءات لضمان السلامة.

تضمن الفيديو المتداول إعلاميًا الاستعانة بسائق إحدى الرافعات الثقيلة، لمحاولة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس، فى شارع التسعين أمام المركز التجاري "داون تاون" دون اتباع تعليمات الأمان والسلامة، ما أدى لسقوط تلك اللوحة على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات جسيمة بها، وسقطت



تضمن الفيديو المتداول إعلاميًا الاستعانة بسائق إحدى الرافعات الثقيلة، لمحاولة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس، فى شارع التسعين أمام المركز التجاري "داون تاون" دون اتباع تعليمات الأمان والسلامة، ما أدى لسقوط تلك اللوحة على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات جسيمة بها، وسقطت اللوحة الإعلانية على الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات بعد رفع السيارة المضارة من الحادث وأن اللوحة كانت مثبتة بصواميل وأن تلك الصواميل محلولة ولا يوجد لها أثر بالطريق.



وأشارت التحقيقات إلى أنه كان يتعين على المتهمين إخلاء الموقع، علاوة على التعامل بالآليات السليمة بدلًا من الرعونة البالغة التى أظهرها السائق خلال التعامل مع الموقف، وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المارة للخطر الداهم.







