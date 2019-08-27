اللجنة الأولمبية: حكم إلغاء الهبوط واجب التنفيذ ولكن

تحرير:أحمد محمد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

الأهلي ونجوم المستقبل

أكد المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ، ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن حكم إلغاء الهبوط الذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لا يمكن تجاهله أو القول إنه غير وجوبي، ومن الأفضل لاتحاد الكرة التركيز في اتخاذ خطوات قانونية في الطعن على الحكم محليًا.

وتابع العريان تصريحاته، أن هناك أيضًا محكمة رياضة دولية والمحكمة الفيدرالية السويسرية التي يمكن اللجوء إليها كدرجات تقاض من أجل إثبات الحقوق وتأكيد وجهات النظر. وأصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الأحد الماضي، حكمًا عاجلًا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/

وتابع العريان تصريحاته، أن هناك أيضًا محكمة رياضة دولية والمحكمة الفيدرالية السويسرية التي يمكن اللجوء إليها كدرجات تقاض من أجل إثبات الحقوق وتأكيد وجهات النظر.



وأصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي الأحد الماضي، حكمًا عاجلًا بوقف تنفيذ ترتيب نتائج الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/ 2019، وما يترتب عليه من آثار، مع إبقاء الأندية الثلاثة الهابطة، بالموسم الجديد 2019/ 2020.



وفي الموسم الماضي، هبط كل من فرق النجوم وبتروجت والداخلية لدوري القسم الثاني، فيما صعدت أندية كل من طنطا وأسوان ونادي مصر للدوري الممتاز، وقامت الأندية الثلاثة التي هبطت برفع دعوى في مركز التسوية لإلغاء الهبوط، والمطالبة ببقائهم في الدوري الممتاز للموسم الجديد، بسبب عدم انتظام المسابقة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.