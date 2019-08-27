كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

أنطونيو كونتي

دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.

وقدم كونتي مباراة تكتيكية متميزة، تفوق فيها فريقه هجوميا ودفاعيا بالاعتماد على خطة 5-3-2، حيث كان ثنائي الوسط بروزوفيتش وستيفانو سينسي ماكينة لا تهدأ، ولجأ كونتي للثنائي لاختراق التكتل الدفاعي الذي لجأ له مدرب ليتشي. وتمتع إنتر بمرونة كبيرة طوال المباراة، وتنوع في اللعب بينما كان الاعتماد الأكبر على

وقدم كونتي مباراة تكتيكية متميزة، تفوق فيها فريقه هجوميا ودفاعيا بالاعتماد على خطة 5-3-2، حيث كان ثنائي الوسط بروزوفيتش وستيفانو سينسي ماكينة لا تهدأ، ولجأ كونتي للثنائي لاختراق التكتل الدفاعي الذي لجأ له مدرب ليتشي.



وتمتع إنتر بمرونة كبيرة طوال المباراة، وتنوع في اللعب بينما كان الاعتماد الأكبر على سلاح التسديد من خارج المنطقة، خاصة من لاعبي الوسط، وتمكن لاعبو إنتر من تسجيل 3 أهداف من تسديدات صاروخية.



وخرج إنتر من مباراة ليتشي بشباك نظيفة، بعدما تألق الفريق في الدفاع عن مرماه بمساندة من لاعبي الوسط أو الهجوم، بجانب براعة الحارس هاندانوفيتش.



وتحلى إنتر بالجماعية طوال المباراة، مع اندماج العناصر الجديدة بشكل جيد في الفريق، وهو ما يعود الفضل فيه إلى كونتي، الذي نجح خلال فترة قصيرة في تهيئة الفريق للعب بالطريقة التي يريدها.

