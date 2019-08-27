رياضة

كونتي يعادل رقم جوزيبي مياتزا وهيلينيو هيريرا

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي
دك إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، مرمى ضيفه ليتشي، وهزمه برباعية دون رد، مساء أمس الإثنين، على ملعب جوسيبي مياتزا، في ختام الجولة الأولى للدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وسجل رباعية النيراتزوري، مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي وروميلو لوكاكو وأنطونيو كاندريفا بالدقائق 21 و24 و70 و84، ليحقق النيراتزوري انتصاره الأول هذا الموسم، وينتزع الصدارة مبكرا. وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كونتي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إنتر ميلان، يفوز في أول مباراة له مع الفريق بالكالتشيو بفارق 4 أهداف، بعد جوزيبي مياتزا، وهيلينيو هيريرا.
وقدم كونتي مباراة تكتيكية متميزة، تفوق فيها فريقه هجوميا ودفاعيا بالاعتماد على خطة 5-3-2، حيث كان ثنائي الوسط بروزوفيتش وستيفانو سينسي ماكينة لا تهدأ، ولجأ كونتي للثنائي لاختراق التكتل الدفاعي الذي لجأ له مدرب ليتشي. وتمتع إنتر بمرونة كبيرة طوال المباراة، وتنوع في اللعب بينما كان الاعتماد الأكبر على
اقرأ المزيد
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (.1) (2)

اللجنة الأولمبية: حكم إلغاء الهبوط واجب التنفيذ ولكن

أكد المهندس شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم في قضية اتحاد الكرة والأندية المتنازع معها على مسألة الهبوط واجب التنفيذ، ولكنه يجوز الطعن عليه محليًا ودوليًا، وقال العريان في تصريحات لبرنامج «صباحك بيضحك» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إن حكم إلغاء الهبوط الذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لا يمكن تجاهله أو القول إنه غير وجوبي، ومن الأفضل لاتحاد الكرة التركيز في اتخاذ خطوات قانونية في الطعن على الحكم محليًا.
ماتيتش 2018

ماتيتش يرغب في الاجتماع بسولسكاير لتحديد مستقبله

طالب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش، بإجراء اجتماع مع مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، وذلك بعد خسارته لمكانه الأساسي في تشكيل الشياطين الحمر، وغاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن المباريات الثلاث الأولى لليونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما فقد مكانه لصالح اللاعب الشاب سكوت ماكتوميناي، وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث، يرغب ماتيتش في الحصول على توضيح بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أن دوره في الفريق تقلص كثيرًا منذ وصول سولسكاير على رأس القيادة الفنية لمانشستر في شهر ديسمبر الماضي.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
اقرأ المزيد من الأخبار
انتر ميلان‎

إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، سجل رباعية النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، وستيفانو سينسي بالدقيقة 24، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 70، وأنطونيو كاندريفا بالدقيقة 84، ليحصد أبناء أنطونيو كونتي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار الكالتشيو، في المقابل فشل ليتشي الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الممتاز "سيريا أي"، في الاختبار الأول له.
توتنهام هوتسبير (1)

اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
سانشيز (1)

مانشستر يونايتد يسمح لسانشيز بالتفاوض مع إنتر

يقترب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد تجاه إنتر ميلان الإيطالي في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذ يحرص سانشيز على تلك الخطوة، وحصل على إذن من مانشستر للتحدث مع العملاق الإيطالي ومديره الفني أنطونيو كونتي لحسم الصفقة، ويرغب الإنتر في التعاقد مع اللاعب لمدة 12 شهرًا على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، ومن ثم سيدفع الإنتر 18 مليون يورو إضافية بنهاية إعارته في الموسم الثاني، في الوقت الذي يرغب فيه اليونايتد في الحصول على 25 مليونا مقدما، ولا يرغب في التفاوض على أقل من ذلك الرقم.
شنايدر

شنايدر يودع الساحرة المستديرة بشكل نهائى

أعلن الهولندى ويسلي شنايدر لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق اليوم الإثنين اعتزاله كرة القدم بشكل نهائى، بعدما اختتم مسيرته الكروية فى فريق الغرافة القطرى الذى انضم إليه فى يناير الماضى، حيث شارك فى 21 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 5 أخرى. وقال شنايدر في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين: "لقد قررت الاعتزال بشكل نهائي، وسأنضم إلى العمل الإداري في نادي أوتريخت ولن أعود للملاعب من جديد". وواصل: "شعوري نحو المدينة رائع، والآن بعد توقفي عن لعب كرة القدم، أريد أن يكون لدي مكان جميل لأشارك فيه ذكرياتي".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org