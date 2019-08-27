مقتل جنديين عراقيين في هجوم مسلح بديالي

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

قوات عراقية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثلاء، مقتل جنديين في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تابعة للجيش في محافظة ديالى. وقال مصدر أمني: إن "الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد"، وفقا لـ"سبوتنيك". كان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل من يمس سمعة الجيش العراقي. وذكرت الوزارة في بيان: "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".

وأضافت: "لقد أثبت رجال الدين والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وفئات الشعب العراقي على اختلاف قومياته وأديانه وانتماءاته، بأن الجيش العراقي هو كلمة الفصل في طريق الحرية وسور الوطن الغالي وسده المنيع بوجه من يحاول التصيد في الماء العكر أو الإساءة إلى سمعته ومكانته