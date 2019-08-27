رحيل الفنانة المغربية أمينة رشيد.. والنجوم ينعونها

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

أمينة رشيد

توفيت الممثلة المغربية القديرة أمينة رشيد، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتقام جنازتها اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء. وتعد الراحلة إحدى رائدات فن التمثيل في المسرح والتليفزيون والسينما المغربية، حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وأفلام وأكثر من 600 عمل تليفزيوني. وكانت الراحلة قد كُرمت في المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشريط الوثائقي بالدار البيضاء مع النجم المصري مصطفى شعبان في الدورة العاشرة.

وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الفنان سعد لمجرد عبر "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحم أمينة رشيد ويجعلها من أهل الجنة"، وعلّقت له الفنانة فيفي عبده وكتبت: "الله يرحمها يا رب". View this post on Instagram انا لله