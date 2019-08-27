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رحيل الفنانة المغربية أمينة رشيد.. والنجوم ينعونها

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
أمينة رشيد
أمينة رشيد
توفيت الممثلة المغربية القديرة أمينة رشيد، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتقام جنازتها اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء. وتعد الراحلة إحدى رائدات فن التمثيل في المسرح والتليفزيون والسينما المغربية، حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وأفلام وأكثر من 600 عمل تليفزيوني. وكانت الراحلة قد كُرمت في المهرجان الدولي للفيلم الروائي القصير والشريط الوثائقي بالدار البيضاء مع النجم المصري مصطفى شعبان في الدورة العاشرة.
وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الفنان سعد لمجرد عبر "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحم أمينة رشيد ويجعلها من أهل الجنة"، وعلّقت له الفنانة فيفي عبده وكتبت: "الله يرحمها يا رب". View this post on Instagram انا لله
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سيد شعلة| نجم «همام في أمستردام» يعود ويكشف سر غيابه

استطاع الفنان صبري سعد أن يلفت الأنظار إليه بشدة ويبقى في ذاكرة المشاهد العربي، بدوره القصير في فيلم "همام في أمستردام"، الذي عُرض عام 1999، أي منذ 20 عامًا، بطولة النجم محمد هنيدي. ورغم النجاح الذي حققه "سعد" بشخصية "سيد شعلة"، وجملته الشهيرة "تعبان يا همام"، فإنه اختفى عن الأنظار تمامًا، وفاجأ الجميع بالعودة للأضواء وتصدره وأسرته غلاف المجلة الهولندية volkskrant magazine، بسبب مشاركته في فيلم سينمائي هولندي بعنوان "عائلة الحموس"، وذلك بعد أن تغيّرت ملامحه وظهرت عليه علامات الزمن.
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انطلاق تصوير «الشايب» لآسر ياسين أكتوبر المقبل

يواصل النجم آسر ياسين التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "الشايب" مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف صلاح الجهيني، وعقد جلسات عمل لاختيار باقي فريق العمل بجانب النجم سيد رجب والفنان عمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن "توتة". وينطلق تصوير الفيلم خلال شهر أكتوبر المقبل بعدة شوارع في القاهرة وبعض اللوكيشانات الداخلية، حيث اختار حسين المنباوي عددا من أماكن التصوير، واستقر عليها لتنطلق المشاهد الأولى من الفيلم منها، ويدخل بعدها أبطال الفيلم مباشرة للوكيشن التصوير، ومن المقرر عرض العمل في أحد المواسم السينمائية المقبلة.
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أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
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أحمد الفيشاوي عن والده: «كان مبهج.. الله يرحمه»

بمناسبة مرور شهر على وفاته، قرر الفنان أحمد الفيشاوي أن يتذكر والده الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي، ويكشف إحدى مميزاته. ونشر الفيشاوي، صورة لولده الفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يبدو فيها الراحل مبتسمًا للغاية، وعلّق عليها بالقول: "كان مُبهج الله يرحمه". فاروق الفيشاوي توفي فجر الخميس 25 يوليو الماضي، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا.
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السعدني ناعيًا طليقته: «اتعلمت الدرس بعد ما اتحرمت منك»

نعى الفنان أحمد السعدني، فجر اليوم الأحد، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" طليقته أمل سليمان وأم ابنائه (ياسين وعبدالله)، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة. قائلًا: "عمري في حياتي ما اتكلمت عن حياتي الشخصية لكن حسيت إني لازم أعمل كده دلوقتي، فذكر إن الذكرى تنفع (المؤمنين) أو الكافرين أو المستهبلين أو تنفع أي حد ححس إني عملت حاجة".
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وفاة أديبة نوبل الأمريكية توني موريسون

توفيت الكاتبة والروائية الأمريكية توني موريسون الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما. وحصلت موريسون على جائزة نوبل للآداب عام 1993 عن مجمل أعمالها، لتصبح أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بالجائزة. وبالإضافة لـ"نوبل" فازت "موريسون" بالعديد من الجوائز العالمية لأعمالها الأدبية النادرة، ولها عدد من الروايات التي تحولت إلى أعمال سينمائية ناجحة فيما بعد، وترجمت أعمال إلى العديد من اللغات حول العالم من بينها اللغة العربية، وكشفت عائلتها، عن خبر الوفاة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.
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عائشة بن أحمد: سعيدة بـ«الفلوس».. وأنتظر طرحه

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بعرض البرمو الدعائي لفيلم "الفلوس"، والذي تشارك في بطولته مع النجم تامر حسني والفنانة زينة. وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة، وأنا سعيدة بخوضها"، منوهة بأنها تنتظر طرحه في دور العرض ومتحمسة لمتابعة ردود الفعل. وكانت عائشة قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من من كواليس تصوير مشاهدهما معًا، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريبًا".
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