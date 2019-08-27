قمة G7 تنهي خلاف فرنسا وأمريكا حول ضريبة التكنولوجيا

حسمت قمة مجموعة السبع الخلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن الضريبة التي فرضتها الأخيرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية

تحرير:محمود نبيل ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

لم تكن قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا خالية من أي نجاحات على مستوى الخلافات الاقتصادية، والتي كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى العديد من الخلافات السياسية العميقة. وكانت الضرائب الفرنسية على الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة، إحدى أصعب الأزمات التي مرت بالأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها تأثيرها على الأجواء السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت مجلة تيك كرانش الأمريكية، المعنية بمتابعة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا: نجحت قمة مجموعة السبع التي عقدت على مدى اليومين الماضيين، في التوصل إلى تسوية مؤقتة للتعامل الضريبي لهذه الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي تمتلك وجودًا ضخمًا في العالم، وداخل القارة الأوروبية على وجه الخصوص. ترامب يصطدم

وقالت مجلة تيك كرانش الأمريكية، المعنية بمتابعة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا: نجحت قمة مجموعة السبع التي عقدت على مدى اليومين الماضيين، في التوصل إلى تسوية مؤقتة للتعامل الضريبي لهذه الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي تمتلك وجودًا ضخمًا في العالم، وداخل القارة الأوروبية على وجه الخصوص.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في قمة مجموعة السبع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه توصل برفقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى اتفاق على حل وسط بشأن الضريبة المثيرة للجدل على عمالقة التكنولوجيا.

ولا تزال فرنسا تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن الحكومة الفرنسية تعد بأن تقوم بإلغاء الضريبة بمجرد أن تجد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، طريقة لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا بشكل صحيح في البلدان التي تعمل فيها.

وتعمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ بضع سنوات على إيجاد طريقة لفرض ضرائب صحيحة على شركات التكنولوجيا بمجموعة موحدة من القواعد، وهو الأمر الذي يمكن إصداره في عام 2020.

وبالإضافة إلى إنهاء الضريبة الفرنسية، كما أوضحت صحيفة لوموند، وعدت باريس بأنها ستدفع للشركات التي تحملت مبالغ زائدة قبل إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلك الأموال التي قد تزيد على الحدود التي سوف يتم الاستقرار عليها من قبل المنظمة بشأن الضرائب على شركات التكنولوجيا.

وعلى سبيل المثال، إذا دفع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الكثير من الضرائب في عام 2019 بسبب القانون الفرنسي، فإن فرنسا ستتحمل الفرق إذا كانت هذه الأموال قد زادت على الحدود المنصوص عليها من قبل المنظمة في العام المقبل.

وقال ماكرون: "كان هناك الكثير من القلق بسبب سوء الفهم بشأن هذه الضريبة الرقمية.. لقد تحدثنا عن ذلك، وأعتقد أننا حققنا الكثير من التقدم بفضل عمل الوزراء".

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وأضاف: "على أساس ثنائي، توصلنا إلى اتفاق لإصلاح خلافاتنا بيننا، وسوف نعمل معًا لإيجاد حل، وعندما يكون هناك نموذج للضرائب الدولية، سنقوم بإزالة الضريبة، وسيتم خصم كل ما تم دفعه من هذه الضريبة الدولية".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مفيد لجميع الأطراف المعنية، ويمكن أن يحل الكثير من القضايا السلبية ويحسن النظام الدولي.

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الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، أنهى سلسلة من الانتقادات التي شنها ترامب على مدى شهر كامل ضد باريس، حيث قال عبر تغريدة: "فرضت فرنسا ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العظيمة.. إذا كان هناك جهة ستفرض عليهم الضرائب، فيجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية".

وخلال قمة مجموعة السبع، لم يرغب ترامب في تأكيد أن الولايات المتحدة وفرنسا قد توصلتا إلى اتفاق، كما ذكرت بعض التقارير العالمية، مكتفيًا بالحديث عن العلاقات العامة بين واشنطن وباريس على مستوى السياسة العامة.