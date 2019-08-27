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قمة G7 تنهي خلاف فرنسا وأمريكا حول ضريبة التكنولوجيا

حسمت قمة مجموعة السبع الخلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن الضريبة التي فرضتها الأخيرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية
تحرير:محمود نبيل ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
لم تكن قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا خالية من أي نجاحات على مستوى الخلافات الاقتصادية، والتي كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى العديد من الخلافات السياسية العميقة. وكانت الضرائب الفرنسية على الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة، إحدى أصعب الأزمات التي مرت بالأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها تأثيرها على الأجواء السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت مجلة تيك كرانش الأمريكية، المعنية بمتابعة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا: نجحت قمة مجموعة السبع التي عقدت على مدى اليومين الماضيين، في التوصل إلى تسوية مؤقتة للتعامل الضريبي لهذه الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي تمتلك وجودًا ضخمًا في العالم، وداخل القارة الأوروبية على وجه الخصوص. ترامب يصطدم
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ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
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هل تحمل قمة مجموعة السبع جولة جديدة للحرب التجارية؟

لم تغب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن قمة مجموعة السبع المقامة حاليا في فرنسا، خاصة أنها تمتلك تأثيرات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية المختلفة، والتي تعد الملف الرئيسي للقمة الدولية. وعلى الرغم من تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية في قمة مجموعة السبع، فإن حديثه لم يكشف عن ما يمكن أن تسفر عنه جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في المستقبل، خاصة مع إصرارهما على تبني موقف ثابت دون تغيير.
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ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وذكر الموقع أنه ذلك جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، حيث سأل ترامب أن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة، ووفق مصدر، رفض كشف هويته، أن الحاضرون تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
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ترامب ينفي وجود خلافات بين قادة دول السبع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية. وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الـ6 الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة"، مؤكدا أن الجميع على وفاق كبير.
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علاقات قوية وتطور إيجابي.. السيسي يلتقي ترامب في باريس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، في فرنسا، وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس ترامب، ،حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة" مضيفا: "أؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
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نائب: مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع العالم

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، إذ أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من قادة العالم والتي كان آخرها لقائه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عكست مكانة مصر بين مختلف دول العالم، مضيفا أن حضور السيسي قمة الدول الصناعية، تبلور حرصه على تصحيح مسار مصر الاقتصادي من خلال إقامة علاقات قوية مع كبريات الدول الصناعية في العالم.
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صحف الإمارات: قبلة ترامب لميركل تحير الإعلام الغربي

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الاثنين، تواصل أعمال قمة الدول السبع بفرنسا، وتناولت الضربات الإسرائيلية على كل من سوريا ولبنان، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "قمة السبع تواصل أعمالها.. وترامب ينفي وجود توترات"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن محادثات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) تواصلت، أمس الأحد، في مدينة بيارتيس الفرنسية، بعد أحاديث حول خلافات حادة بين قادتها السبعة، لكنها حملت في يومها الثاني توافقاً حول قضايا عدة.
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مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.
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