بعد العزبي ورشدي.. بلاغ ضد صيدليات 19011

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

النائب العام

تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، يلتمس من خلاله سرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة إلى سلسلة صيدليات 19011. وقال البلاغ إن الصيدليات المشار إليها تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذي حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية. وأشار البلاغ إلى تأكيد عضو نقابة الصيادلة ببرنامج «90 دقيقة»، في أثناء مداخلة صيدليات 19011 مجهولة الهوية غير معلوم مالكها وليس لها ترخيص وأسست بالمخالفة لقانون الصيادلة.

ولفت صاحب البلاغ إلى أن طلب التحقيق في قانونية تلك الصيدليات يأتي في سياق تعليمات رئيس الجمهورية، في ضوء اتجاه الدولة لمحاربة الفساد والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. وأكد المحامي أن هذه المجموعة ليس لها اسم وتعمل عن طريق التليفون وتقوم بتوصيل الأدوية للمنازل ولا يوجد