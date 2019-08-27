جريمة

بعد العزبي ورشدي.. بلاغ ضد صيدليات 19011

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
النائب العام
النائب العام
تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقم 11323 لسنة 2019 عرائض، يلتمس من خلاله سرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة إلى سلسلة صيدليات 19011. وقال البلاغ إن الصيدليات المشار إليها تعمل بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة الذي يشترط أن يكون لكل صيدلية اسم محدد مشتق من اسم الدكتور الذي حصل على ترخيص باسمه لفتح الصيدلية. وأشار البلاغ إلى تأكيد عضو نقابة الصيادلة ببرنامج «90 دقيقة»، في أثناء مداخلة صيدليات 19011 مجهولة الهوية غير معلوم مالكها وليس لها ترخيص وأسست بالمخالفة لقانون الصيادلة.
ولفت صاحب البلاغ إلى أن طلب التحقيق في قانونية تلك الصيدليات يأتي في سياق تعليمات رئيس الجمهورية، في ضوء اتجاه الدولة لمحاربة الفساد والتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. وأكد المحامي أن هذه المجموعة ليس لها اسم وتعمل عن طريق التليفون وتقوم بتوصيل الأدوية للمنازل ولا يوجد
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اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

ضبط شاب استولى على الحسابات البنكية للمواطنين

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.
الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
النيابة الإدارية

«فيديو» يحيل عاملين بجهاز «القاهرة الجديدة» للمحاكمة

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إحالة رئيس إدارة الإزالات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وسائق بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لإدانتهما بالإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها، وهى الواقعة التى تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتناقلتها قنوات فضائية، ببث الفيديو الذي شهد إزالة الإعلان بعشوائية ودون تأمين أو إجراءات لضمان السلامة.
حبس-متهمه

تجديد حبس آية علاء في قضية التواصل مع قنوات الإخوان

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس آية علاء حسني، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية تواصلها مع وسائل إعلام أجنبية، وأخرى تابعة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، واتهامها بالانضمام إلى الجماعة المحظورة، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد بما تبثه من أخبار منسوبة إليها، وإساءة استخدام منصات مواقع التواصل الاجتماعي فى نشر أخبار كاذبة ومضللة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، في القضية التى تحمل رقم 640 لعام 2018، حصر أمن دولة عليا.
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محكمة-ارشفية

إحالة مسؤولة بالتعليم و16 طالبة للجنايات للتزوير

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة خاصة مقابل مبالغ مالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، عبارة عن (نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي).
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

دكتور نازل بحالة متبنجة.. شهادات الرعب من معهد الأورام

?أهالي المنيل كلهم في الشارع، لا صوت يعلو فوق صوت الحادث المروع الذي وقع مع اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سكان المنطقة كلهم في الشارع، الكل يجري ويتسابق لإنقاذ طفل او طفلة، مريض أو غير مريض، كبير أو صغير، الجميع يتسائل: ياساتر يارب.. إيه اللى جرى؟، إيه صوت الانفجار ده؟، يتسائل الأهالي والمارة ولسان حالهم يحدثهم «يا رب عديها على خير.. ربنا يسترها علينا يا رب.. هات العواقب سليمة يا رب». مازال الحادث المروع الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يلقي بظلاله حتى كتابة هذه السطور،
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