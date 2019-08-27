«هنشتغل في تجارة الأعشاب».. ضبط عصابة نصب عائلية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

توظيف أموال- تعبيرية

استغل طبيب شهرته بين أهالى محافظة الدقهلية، ولم يكن من الصعب عليه زعم العلم والقدرة على الكسب منه فى مجال عمله، إذ أكد للكثيرين من المحيطين به قدرته على توظيف الأموال فى مجال الأدوية وتجارة الأعشاب والوصفات الطبية، مؤكدًا المكسب المضمون لتلك التجارة الرابحة بما يمكن أن يضاعف رأس المال الذي يتم ضخه فيها، وهو ما أكسب الطبيب ثقة الكثيرين، الذين قصدوه ومنحوه أموالهم بقصد تشغيلها ومنحهم أرباحا، لكن الطبيب توفى فاستمروا على أملهم مع زوجته ونجله، حتى أبلغوا الشرطة أخيرًا باستيلاء أسرة الطبيب على أموالهم.

ألقت قوات مباحث الأموال العامة القبض على ربة منزل "أرملة الطبيب"، فى سياق جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية. تبين من التحريات الأمنية أن المتهمين الثلاثة وهم: طبيب "متوفى"، وزوجته، ونجلهما،



ألقت قوات مباحث الأموال العامة القبض على ربة منزل "أرملة الطبيب"، فى سياق جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية.



تبين من التحريات الأمنية أن المتهمين الثلاثة وهم: طبيب "متوفى"، وزوجته، ونجلهما، طالب جامعى، مقيمون بدائرة قسم شرطة أول الدقهلية، تلقوا مبالغ مالية من الأهالي على مدار العامين الماضيين بإجمالي مليون و130 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والأعشاب مقابل حصولهم على أرباح شهرية من خلال شركة مملوكة لهم، إلا أن السيدة ونجلها توقفا عن سداد الأرباح، ورفضا رد أصل المبالغ المالية للشاكين.



