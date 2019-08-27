51 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوري ومسلحين بإدلب

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

إدلب

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات السورية والفصائل المتشددة والمعارضة، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 51 عنصرًا، وفقا لوكالة فرانس برس. وأضافت الوكالة أنه بعد 3 أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأ الجيش السوري في 8 أغسطس الجاري، هجومًا تمكن بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور. كما اندلعت اشتباكات عنيفة شرقي مدينة خان شيخون، فجرا إثر شن فصائل متشددة ومعارضة هجومًا على مواقع لقوات النظام السوري.

ووفقا للوكالة، "يقود الهجوم فصيل مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، بينما يتصدى الجيش للهجوم بإسناد جوي من قواته وطائرات روسية". وخلفت المعارك المستمرة بين الطرفين 23 عنصرا من قوات الجيش والمقاتلين الموالين له، مقابل 20 من الفصائل، 13 منهم من المتشددين. وتسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا" ومجموعات