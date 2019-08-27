إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات
تحرير:أحمد الزغبي
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الطفلة سندس
قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها.
تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ع. ر. س" 19 عامًا" سائق توك توك، وشقيقته المتهمة "ع. ر. س" 21 عامًا ربة منزل.
وتبين أنه حال تواجد المجني عليها "س. أ. م" 6 سنوات للعب مع الأطفال أسفل العقار محل سكنها، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها بحجة أن والدتها متواجدة
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ع. ر. س" 19 عامًا" سائق توك توك، وشقيقته المتهمة "ع. ر. س" 21 عامًا ربة منزل.
وتبين أنه حال تواجد المجني عليها "س. أ. م" 6 سنوات للعب مع الأطفال أسفل العقار محل سكنها، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها بحجة أن والدتها متواجدة أعلى سطح العقار وبعد صعودها تمكن من كتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها واستولى على قرطها الذهبي وقام بإلقائها من الدور السادس في المنور المجاور لعقار المجني عليها واشتركت مع المتهمة الثانية شقيقته في بيع القرط الذهبي لأحد محلات الصاغة.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما وبعرضهما على النيابة اعترفا بالجريمة بدافع الاستيلاء على القرط الذهبي، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية وحددت جلسة 9 سبتمبر القادم لمحاكمتهما.