قائد بالحرس الثوري الإيراني يتهم ظريف بالخيانة

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

محمد جواد ظريف

شن كبير المستشارين لقائد الحرس الثوري الإيراني، غلام حسين غيب بور، هجوما حادا على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب زيارته المفاجئة إلى فرنسا التي كانت تحتضن اجتماعا لقادة مجموعة الدول السبع، إذ قال في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن "بعض الرحلات الخارجية إلى القمم الأجنبية تكون بدافع اليأس، ونأمل ألا يكون بعض مسؤولينا قد تعرضوا لهزيمة لا سمح الله"، وفقا لوكالة أنباء "انتخاب" المحلية. وأضاف أنه "من المؤسف أنه في بعض الأحيان توجد سلوكيات تفوح منها رائحة الخيانة، وعلى الحكومات واجب التعامل مع الفساد، وكذلك الأمر بالنسبة للناس".

واعتبر القائد الإيراني، أن الزيارة السريعة إلى فرنسا لحضور اجتماعات مجموعة الدول السبع والعودة منها بنفس الشكل أمر مثير، قائلا: "أتمنى ألا يلوي الأجانب أيدينا". وانتقد القائد بالحرس الثوري الإيراني، حجم الفساد في بلاده، قائلا: "يجب على الحكومة أن تطهر نفسها باستمرار، لأن وجود عنصر فاسد في مؤسسة سيطغى