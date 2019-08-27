غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقيا

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: مصر سوف تشارك في القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي.. وبصفتها عضوا فاعلا على الساحة الإفريقية

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مصر واليابان، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مضيفا أن المباحثات بين الزعيمين تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والمشروعات التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.

وأشار راضي، في تصريحات للصحفيين بيوكوهاما، اليوم الثلاثاء، إلى أن الزعيمين سوف يبحثان أيضا تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية والموضوعات المدرجة في المؤتمر السابع للتيكاد، موضحا أن المباحثات تعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا