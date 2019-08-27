غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقيا

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: مصر سوف تشارك في القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي.. وبصفتها عضوا فاعلا على الساحة الإفريقية
قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مصر واليابان، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مضيفا أن المباحثات بين الزعيمين تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والمشروعات التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.
وأشار راضي، في تصريحات للصحفيين بيوكوهاما، اليوم الثلاثاء، إلى أن الزعيمين سوف يبحثان أيضا تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية والموضوعات المدرجة في المؤتمر السابع للتيكاد، موضحا أن المباحثات تعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا
وأشار راضي، في تصريحات للصحفيين بيوكوهاما، اليوم الثلاثاء، إلى أن الزعيمين سوف يبحثان أيضا تنسيق المواقف تجاه كافة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية والموضوعات المدرجة في المؤتمر السابع للتيكاد، موضحا أن المباحثات تعكس استدامة المواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ومتانة العلاقات بين الشعبين، قائلا إن السيسي وشينزو آبى سوف يترأسان الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد غدا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة، يوضح فيها موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية، والتي تتناغم مع أجندتها لعام 2063، والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة الإفريقية، والتي جاءت في الخطاب الذي ألقاه السيسى فور توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي.
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وأشار متحدث الرئاسة إلى أن رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة في القارة الإفريقية تتضمن التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك، إيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الإفريقي، الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره، على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.
وأوضح المتحدث أن مصر سوف تشارك في القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي وعضوا فاعلا على الساحة الإفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الإفريقي في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار، لافتا إلى أن قمة التيكاد السابعة سوف تعقد تحت رئاسة مشتركة للسيسي ورئيس الوزراء الياباني، منوها بأن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثي مع القارة الإفريقية.
وأكد أن العلاقات المصرية اليابانية ترتكز على الاحترام المشترك وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والمنفعة المتبادلة، موضحا أن مصر تعد أكبر الدول الأفريقية استحواذا على الاستثمارات اليابانية بالقارة الإفريقية.
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وقال راضي إن مصر بذلت جهودا كبيرة لتعزيز التعاون الثلاثي بينها واليابان والقارة الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، والبنك اليابانى، مضيفا أن التعاون الثلاثي تنظمه اتفاقية موقعة عام 1989.
وشدد على أن مصر باعتبارها إحدى القوى الكبرى بالقارة الإفريقية لديها إسهامات بارزة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بإفريقيا، مشيرا إلى أن اليابان تحظى باحترام كبير في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، نظرا لمساهماتها الإيجابية في التنمية، ما يعزز التنسيق والتناغم بين البلدين لتدعيم التعاون الثلاثي مع إفريقيا.