4 رسائل للجنة الجبلاية لتجنب خطايا مجلس أبو ريدة

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

عمرو الجنايني

وجه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، رسائل للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، لتجنب أخطاء مجلس إدارة الجبلاية السابق خلال موسم 2018-2019. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.

وكتب سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن الموقف المعقد الذي انتهت إليه أحداث الموسم الكروي (2018-2019)، وحكم إلغاء الهبوط هو إحدى خطايا مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ثم وجه للاتحاد المعين 4 رسائل لعدم تكرار هذه الأخطاء: 1- عدم السماح لأي نادٍ مهما عظم شأنه المشاركة في أكثر