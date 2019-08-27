رياضة

4 رسائل للجنة الجبلاية لتجنب خطايا مجلس أبو ريدة

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
وجه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، رسائل للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، لتجنب أخطاء مجلس إدارة الجبلاية السابق خلال موسم 2018-2019. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.
وكتب سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن الموقف المعقد الذي انتهت إليه أحداث الموسم الكروي (2018-2019)، وحكم إلغاء الهبوط هو إحدى خطايا مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ثم وجه للاتحاد المعين 4 رسائل لعدم تكرار هذه الأخطاء: 1- عدم السماح لأي نادٍ مهما عظم شأنه المشاركة في أكثر
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

رئيس الإسماعيلي يتحدث عن جاهزية فريقه الفنية

أعرب إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي عن رضاه من جاهزية فريقه الفنية البدنية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020)، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني نجح في تنفيذ برنامج الفريق التدريبي خلال فترة الإعداد والمعسكر المغلق الذي خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفني للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور، وأشار إلى أن الجهاز الفني أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وأصبحت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذي يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99%.
محمد صلاح

مدرب بازل السابق: محمد صلاح مثل القاتل المبتسم

كشف الألماني هيكو فوجل، مدرب بازل السويسري السابق، كواليس انضمام محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق السويسري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل، وذلك حسبما أفاد لموقع سبوكس الألماني. وقال فوجل: "صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت أنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي، وفي الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما عندما كانا في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".
توتنهام

إيريكسين يقترب من البقاء في صفوف توتنهام

يبدو أن النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين بات قريبًا من البقاء في صفوف توتنهام، بعدما تبخر حلمه في الانتقال لأي من ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف، حيث لم يتقدم أي من عملاقي الكرة الإسبانية بأي عرض لضمه، ولم يقدما أي دلائل بعزمهما التعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم الاثنين المقبل، وبالتالي وبعد صيف عج بالكثير من التكهنات حول مستقبل النجم الدنماركي، أصبح قريبًا من البقاء في صفوف السبيرز حتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير، خاصة أنه يخوض العام الأخير في عقده الحالي مع الفريق اللندني.
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اتحاد-الكرة (3)

اتجاه في الجبلاية لتأجيل انطلاق الدوري

كشف مصدر باللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويا لتأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، المحدد لها أواخر الشهر المقبل وتحديدا 19 سبتمبر. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق، قال: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017- 2018 بـ24 ساعة فقط، والدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، يوم 18 من نفس الشهر".
مران-المنتخب‎ (7)

الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
عمرو -الجناينى

الجنايني: بديلنا مر.. ولن نطبق الفار في الدور الأول

يرى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن البديل لتعيين لجنة في الجبلاية كان مرًا، قائلا: "البديل لتعيين لجنة في اتحاد الكرة كان مرا، وكان ممكن نروح لبلاد تانية حصلت ليها مشاكل كتير جدا، لكن الحمد لله ماروحناش". وواصل الجنايني: "تسعيرة الدوري المصري لا تذكر، وزمان كان التليفزيون بيشتري ماتشات الأهلي والزمالك مع بعض بسعر كبير جدًا لأسباب ما، بعدنا عن الموضوع ده فترة، لكن إحنا بالاجتهاد هنرجع ده تاني، وقررنا إعادة تشكيل اللجان داخل الاتحاد، واستمرار اللجان الحالية لحين تشكيل اللجان الجديدة، وهنعلن خلال الأسبوع ده".
عمرو -الجناينى

الجنايني: «بنعتبر نفسنا كوماندوز لإنقاذ الاتحاد»

قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، إنه يتشرف بوجوده مع زملائه في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الكرة المصرية، مضيفًا: "لا يخفى على أحد حزن الجميع من خروجنا من كأس الأمم، ماحدش هييجي بعصا سحرية، كل اللي إحنا نقدر نعمله إننا نطبق نظام وعلم واجتهاد والتزام، ولو كل واحد عمل اللي بيعمله، كما ينبغي أن يكون هنبقى في حتة تانية، وهننجح في مهمتنا، والموقف مش صعب أوي في اتحاد الكرة، سهل جدا لو اشتغلنا صح وكل واحد بقى ليه دور، والنتيجة هتكون نجاح مافيش حد فينا عرف الفشل في يوم، ومش هنألف إحنا مش سحرة، وهنشوف الناجحين اللي قبلنا عملوا إيه وهنعمل زيهم".
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