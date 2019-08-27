شكري يبحث مع نظيره الياباني تحضيرات «التيكاد 7»

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني

ترأس وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد 7)، والمقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المنتظر أن تصدر عن قمة "التيكاد".

وأوضح حافظ، في بيان له، أن من بين الوثائق الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلا عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".اقرأ أيضا| غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقياوأكد على أهمية شراكة "التيكاد"