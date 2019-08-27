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شكري يبحث مع نظيره الياباني تحضيرات «التيكاد 7»

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني
وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني
ترأس وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد 7)، والمقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المنتظر أن تصدر عن قمة "التيكاد".
وأوضح حافظ، في بيان له، أن من بين الوثائق الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلا عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".اقرأ أيضا| غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقياوأكد على أهمية شراكة "التيكاد"
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مصر-القديمة-القاهرة-الفاطمية (2)

مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
إيناس-عبد-الدايم

برلماني يطالب بوضع خطة لجذب الشباب للمراكز الثقافية

استنكر طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تراجع دور المراكز الثقافية والرياضية في جذب الشباب، قائلا إن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحسر أمام المقاهي على سبيل المثال، وبالتالي يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرا في جذب الشباب وحتى كبار السن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل يتم إغلاق صيدليات «العزبي ورشدي»؟.. البرلمان يجيب

قالت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر، موضحة أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، لكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقيا

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مصر واليابان، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مضيفا أن المباحثات بين الزعيمين تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والمشروعات التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

غدا.. السيسي وشينزو آبي يفتتحان قمة التيكاد السابعة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
السيسي (5)

السيسي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر التيكاد

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «التيكاد»؛ وذلك في ختام زيارته لفرنسا. ويشكل مؤتمر «تيكاد 7» الذي يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري، نقطة تحول في مسار التعاون بين دول القارة الإفريقية واليابان، حيث ستؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، ترتكز على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز مساهمة اليابان فى تنمية القارة الإفريقية.
السيسى وماكرون (2)

السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة السبع

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تختتم أعمالها في وقت لاحق اليوم، بمدينة بياريتز الفرنسية. وألقى السيسي، كلمة على هامش قمة السبع، وذلك في جلسة بعنوان "المناخ والتنوع البيولوجي"، شدد فيها على ضرورة ضمان عدم فرض أعباء إضافية على الدول الإفريقية فيما يخص مواجهة تغير المناخ، إذ أن هذه الأعباء تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية.
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