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«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ماجد المصري
ماجد المصري
استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.
وتدور أحداث المسلسل في سياق قوي، حول شخصية صعيدي يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات في الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل في إطار درامي تدور أحداثه في 60 حلقة. ومن جانبه، أعرب ماجد المصري عن سعادته ببدء عرض "بحر"، وقال لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، إنه يتمنى أن ينال العمل رضا الجمهور خاصة خلال
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هل تنضم إليسا إلى La Casa de Papel؟

تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا، قناعا لشخصيات مسلسل La Casa De Papel كهدية من شبكة "نتفيلكس - Netflix". ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قصير وهي تفتح صندوق الهدية وبداخله القناع، وعلقت المطربة اللبنانية كاتبة بالإنجليزية: "مستعدة لأنضم للعصابة مع البروفسور وباقي الفريق، شكرا Netflix وLa Casa De Papel"، وأضافت: "نيروبي، سنأتي لإنقاذك" مختتمة رسالتها بـ"بيروت"، وهو الاسم الذي اختارته إليسا لشخصيته احتذاء بأغلب شخصيات المسلسل المقتبسة من عواصم البلدان.
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5 عروض ضمن فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، بقاعة سيد درويش. وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، في الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.
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سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانٍ من مسلسل «رمضان كريم»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عُرض في عام 2017 وحقق نجاحا ملحوظا بعد عرضه، إذ يعمل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسيين الذين ظهروا في الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020. ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكي العمل عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي عائلي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة في إطار عالم واحد.
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«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
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ريهام سعيد عن منتقدي تصريحات السمنة: شكلهم وحش فعلا

تصريحات جديدة أدلت بها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن مرضى السمنة خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، إذ عدّه كثيرون إساءة كبيرة لهم. وقالت ريهام سعيد، في فيديو نشرته اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إنها سعيدة للغاية بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها، لأنها تدل على أنها "غايظة ناس كتير"، على حد تعبيرها، مضيفة: "إحنا عملنا جراحات لناس كتير من مرضى السمنة الأسبوع اللي فات، وبقوا زي الفل وصحتهم كويسة أوي".
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