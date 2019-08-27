«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

ماجد المصري

استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.

وتدور أحداث المسلسل في سياق قوي، حول شخصية صعيدي يعمل بمهنة بسيطة يتعرض للعديد من الضغوطات في الحياة من خلال الصراع مع أبطال العمل في إطار درامي تدور أحداثه في 60 حلقة. ومن جانبه، أعرب ماجد المصري عن سعادته ببدء عرض "بحر"، وقال لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، إنه يتمنى أن ينال العمل رضا الجمهور خاصة خلال