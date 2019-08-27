كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

هاري كين

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".

وأضاف كين: "قلت قبل بداية الموسم، إنه إذا تمكنا من الفوز لشهرين أو 3 أشهر متتالية دون فقدان أي نقاط، سننافس حينها على اللقب، نعم البداية مخيبة للآمال ولكن لا يزال الطريق طويلًا". وتابع: "تمكن ليفربول ومانشستر سيتي من الفوز بأول مباراة من الموسم، وباتت الرسالة واضحة، لا مجال لخسارة النقاط، ويجب الفوز

وأضاف كين: "قلت قبل بداية الموسم، إنه إذا تمكنا من الفوز لشهرين أو 3 أشهر متتالية دون فقدان أي نقاط، سننافس حينها على اللقب، نعم البداية مخيبة للآمال ولكن لا يزال الطريق طويلًا".



وتابع: "تمكن ليفربول ومانشستر سيتي من الفوز بأول مباراة من الموسم، وباتت الرسالة واضحة، لا مجال لخسارة النقاط، ويجب الفوز بالمباريات خاصة تلك التي نخوضها على أرضنا، من المحبط أننا فشلنا في ذلك في ثاني مباراة، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات الكبيرة بانتظارنا".



وواصل: "يجب أن نحصد النقاط في المباريات الكبرى، وأن نطور المستوى الذي قدمناه أمام نيوكاسل، لا نرغب في الدخول في فترة التوقف الدولية بخسارة أو تعادل أمام أرسنال".