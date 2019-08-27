رياضة

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
هاري كين
هاري كين
أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
وأضاف كين: "قلت قبل بداية الموسم، إنه إذا تمكنا من الفوز لشهرين أو 3 أشهر متتالية دون فقدان أي نقاط، سننافس حينها على اللقب، نعم البداية مخيبة للآمال ولكن لا يزال الطريق طويلًا". وتابع: "تمكن ليفربول ومانشستر سيتي من الفوز بأول مباراة من الموسم، وباتت الرسالة واضحة، لا مجال لخسارة النقاط، ويجب الفوز
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رئيس الإسماعيلي يتحدث عن جاهزية فريقه الفنية

أعرب إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي عن رضاه من جاهزية فريقه الفنية البدنية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020)، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني نجح في تنفيذ برنامج الفريق التدريبي خلال فترة الإعداد والمعسكر المغلق الذي خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفني للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور، وأشار إلى أن الجهاز الفني أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وأصبحت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذي يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99%.
محمد صلاح

مدرب بازل السابق: محمد صلاح مثل القاتل المبتسم

كشف الألماني هيكو فوجل، مدرب بازل السويسري السابق، كواليس انضمام محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق السويسري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل، وذلك حسبما أفاد لموقع سبوكس الألماني. وقال فوجل: "صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت أنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي، وفي الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما عندما كانا في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".
توتنهام

إيريكسين يقترب من البقاء في صفوف توتنهام

يبدو أن النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين بات قريبًا من البقاء في صفوف توتنهام، بعدما تبخر حلمه في الانتقال لأي من ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف، حيث لم يتقدم أي من عملاقي الكرة الإسبانية بأي عرض لضمه، ولم يقدما أي دلائل بعزمهما التعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم الاثنين المقبل، وبالتالي وبعد صيف عج بالكثير من التكهنات حول مستقبل النجم الدنماركي، أصبح قريبًا من البقاء في صفوف السبيرز حتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير، خاصة أنه يخوض العام الأخير في عقده الحالي مع الفريق اللندني.
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توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (3)

توتنهام يسقط في عقر داره أمام نيوكاسل في البريميرليج

سقط فريق توتنهام للمرة الأولى أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «توتنهام هوتسبر» ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. سجل اللاعب جويلينتون، هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، من تمريرة للغاني كريستيان أتسو، سددها على يمين الحارس الفرنسي هوجو لوريس، معلنا تقدم فريقه بنتيجة 1- 0 قبل أن ينتهي الشوط الأول دون أي جديد.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (3)

جوارديولا: نستطيع تقديم مستوى أفضل من الموسم الماضي

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن تعادل فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام، الأسبوع الماضي، يثبت قدرة فريقه على تقديم ما هو أفضل من الموسم الماضي، وانتهت مباراة السيتي بالتعادل الإيجابي 2-2، وتم إلغاء هدف للسيتي في الدقائق الأخيرة للاعب جابريل خيسوس بعد تدخل الـVAR، وقال بيب في هذا الشأن: "الطريقة التي لعبنا بها أمام توتنهام أظهرت قدرتنا على تقديم ما هو أفضل مما قدمناه الموسم الماضي، فلم نقدم مباريات كثيرة مميزة الموسم الماضي مثل ذلك اللقاء، حتى الفوز على تشيلسي بنتيجة 6-0، لم نقدم خلاله ما قدمناه أمام السبيرز بالتسديد على المرمى 30 كرة".
بيب جوارديولا

جوارديولا: مانشستر سيتي يحترم أموال الجماهير

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن المستوى الذي يقدمه فريقه مانشستر سيتي يحترم كرة القدم، وتعادل بطل الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام توتنهام بنتيجة 2-2، إلا أنه لا يشعر بالقلق من خسارة النقاط بعد العرض الجيد الذي قدمه فريقه، وسدد السيتي في تلك المباراة 30 كرة على المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط لتوتنهام، ليواصل السيتي فرض هيمنته التامة على المباريات، ما ساعد الفريق على التتويج بخمسة ألقاب محلية، وحصد 198 نقطة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
توتنهام

التعادل يحسم قمة البريميرليج بين السيتي وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي القمة النارية بين مانشستر سيتي وتوتنهام، بنتيجة 2-2، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. شهدت المباراة إثارة كبيرة من الفريقين منذ الدقائق الأولى، في ظل سيطرة نسبية من مانشستر سيتي لكن دفاع السبيرز كان في الموعد، قبل أن يتمكن النجم الإنجليزي الدولي من مواصلة تألقه مع بداية الموسم بتسجيل هدف السبق للسيتي في الدقيقة 20، وجاء الرد سريعا من الأرجنتيني إيريك لاميلا بعدها بثلاث دقائق.
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