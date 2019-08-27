انطلاق المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

إس 400

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر، وأوضحت في بيان، أنها "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس - 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، منوهة إلى أن عملية النقل ستستغرق شهر.. كوان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صرح أمس الإثنين، بأن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 ستبدأ الثلاثاء، جاء ذلك على هامش زيارته إلى ولاية أرزينجان برفقة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البحرية.

وأكد مسؤولون عسكريون أتراك في وقت سابق، انتهاء المرحلة الأولى من تسليم أنظمة الدفاع الروسية "إس- 400"، مضيفين أن تركيا لا تزال منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة، لشراء منظومة الدفاع "باتريوت"، التي عرضتها واشنطن على أنقرة كبديل لمنظومة "إس-400". وبدأت تركيا، في 12 يوليو الجاري، استلام مكونات منظومة