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انطلاق المرحلة الثانية من توريد «إس-400» إلى تركيا

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
إس 400
إس 400
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر، وأوضحت في بيان، أنها "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس - 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، منوهة إلى أن عملية النقل ستستغرق شهر.. كوان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، صرح أمس الإثنين، بأن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400 ستبدأ الثلاثاء، جاء ذلك على هامش زيارته إلى ولاية أرزينجان برفقة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البحرية.
وأكد مسؤولون عسكريون أتراك في وقت سابق، انتهاء المرحلة الأولى من تسليم أنظمة الدفاع الروسية "إس- 400"، مضيفين أن تركيا لا تزال منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة، لشراء منظومة الدفاع "باتريوت"، التي عرضتها واشنطن على أنقرة كبديل لمنظومة "إس-400". وبدأت تركيا، في 12 يوليو الجاري، استلام مكونات منظومة
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لبنان

كيف رأى اللبنانيون الصدام العسكري مع إسرائيل؟

بات دخول كل من إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في مواجهة عسكرية محتملة، هو أمر مُرجح، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي اتخذها الطرفان في الساعات القليلة الماضية، وبالأخص قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها على الحدود اللبنانية. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن المناطق الحدودية هي من بين القطاعات المستهدفة بقوة، حال نشوب صراع عسكري مباشر بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية سلسلة من الهجمات التي شنتها إسرائيل على المواقع الحدودية في لبنان.
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
تيكاد

تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
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إيران تعلن بيع شحنة النفط على الناقلة «جريس 1»

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، بيع شحنة النفط على الناقلة "أدريان داريا 1" الإيرانية بالفعل، وأن مالك الشحنة سيقرر وجهة الناقلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي: "إن وجهة السفينة يحددها مالك الشحنة النفطية، ونحن لا نحدد الوجهة". وأضاف ربيعي: "مرة أخرى، تكررت تهديدات الولايات المتحدة للناقلة بشكل غير قانوني. نحن على يقين بأن مالك السفينة سيعلن في النهاية عن الوجهة النهائية". وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه يجب منع شحنة النفط الإيرانية من تفريغ محتواها في الميناء أو البحر.
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هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
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اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
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روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي

بعد ظهر يوم 18 أغسطس الجاري، اشتعل اللهب والدخان داخل نظام الإطلاق العمودي "مارك 41"، في الوقت الذي كان ينطلق فيه صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي من طراز "كروز". مع ارتفاع الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من القاذفة المحمولة على مقطورة، سقطت عنه المحركات الأولية، وبدأ محركه التوربيني "إف 107" بالعمل. في نهاية المطاف، أصبح الصاروخ في مسار أفقي، وقامت زعانف التوجيه بقيادة الصاروخ في دائرة تبلغ مساحتها أكثر من 300 ميل قبل أن ينهي رحلته وينفجر بالقرب من موقع الاختبار الصاروخي، في جزيرة سان نيكولاس، على بعد سبعين ميلا جنوب غرب لوس أنجلوس.
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