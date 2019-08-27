القوى العاملة: 31 أغسطس إجازة بأجر للقطاع الخاص

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

وزير القوى العاملة محمد سعفان

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، موضحة أن عيد رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وأصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 15 أغسطس الجاري، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل- يونيو" لعام 2019، إذ بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.وأوضح