مرسيدس ترد: نستخدم «أنظمة التتبع» في هذه الحالات فقط

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

سيارة مرسيدس

قالت شركة مرسيدس بنز، عملاق صناعة السيارات الألمانية، إنها تتبع أعلى معايير الدقة في المنتجات التي تقدمها لعملائها حول العالم، وفيما يخص تقنيات الاتصال داخل السيارات، أشارت الشركة في توضيح خاص «بالتحرير»، إلى أنها تعتبر تقنيات الاتصال من أهم التجهيزات في السيارات الحديثة؛ فهي تزيد من مستويات الراحة والأمان، تعد الخدمات المستندة إلى الموقع جزءاً من هذه التقنيات وتوفر -على سبيل المثال- خدمة التعرف على الحالة المرورية أو تحديد موقع السيارة في حالات الطوارئ، مؤكدة في الوقت ذاته أن عدم تتبع حركة السائقين هو من القواعد المتبعة في مرسيدس-بنز.

وأضافت مرسيدس، في تعليقها: "نولي أهمية كبيرة لاستخدام بيانات العملاء بمسؤولية وشفافية، حيث يحدد العميل الخدمات التي يريد استخدامها والبيانات التي يريد مشاركتها -إما بالامتثال لأحكام وشروط معينة، أو بالتوقيع على عقد، أو بالضغط على زر محدد، كما نبلغ عملاءنا بما يُسمى "عملية الاسترداد" عندما يتقدمون بطلب