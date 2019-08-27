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مرسيدس ترد: نستخدم «أنظمة التتبع» في هذه الحالات فقط

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
سيارة مرسيدس
سيارة مرسيدس
قالت شركة مرسيدس بنز، عملاق صناعة السيارات الألمانية، إنها تتبع أعلى معايير الدقة في المنتجات التي تقدمها لعملائها حول العالم، وفيما يخص تقنيات الاتصال داخل السيارات، أشارت الشركة في توضيح خاص «بالتحرير»، إلى أنها تعتبر تقنيات الاتصال من أهم التجهيزات في السيارات الحديثة؛ فهي تزيد من مستويات الراحة والأمان، تعد الخدمات المستندة إلى الموقع جزءاً من هذه التقنيات وتوفر -على سبيل المثال- خدمة التعرف على الحالة المرورية أو تحديد موقع السيارة في حالات الطوارئ، مؤكدة في الوقت ذاته أن عدم تتبع حركة السائقين هو من القواعد المتبعة في مرسيدس-بنز.
وأضافت مرسيدس، في تعليقها: "نولي أهمية كبيرة لاستخدام بيانات العملاء بمسؤولية وشفافية، حيث يحدد العميل الخدمات التي يريد استخدامها والبيانات التي يريد مشاركتها -إما بالامتثال لأحكام وشروط معينة، أو بالتوقيع على عقد، أو بالضغط على زر محدد، كما نبلغ عملاءنا بما يُسمى "عملية الاسترداد" عندما يتقدمون بطلب
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كيف-تتصرف-اذا-ارتفعت-حرارة-محرك-السيارة-

5 أسباب لارتفاع درجات الحرارة في السيارة

لا شك أن العديد من جمهور السيارات حول العالم جعل العناية الكاملة والصيانة في مركباتهم، بمثابة مهمة حصرية للفنيين المتخصصين، إلا أن بعض الأمور مثل درجات الحرارة في السيارة قد تحتاج إلى عناية مالك السيارة، خاصة أنها أمور يجب فعلها يوميًّا. قد لا تتطلب مثل هذه الأمور متخصصًا لإجرائها أو الاهتمام بها، خاصة ما يتعلق ببعض عمليات الصيانة الدورية، إلا أن الحفاظ على قدرات السيارة على التبريد هو أحد أهم الأمور التي يجب أن يراعيها صاحب السيارة بأنفسهم بصفة دورية.
تويوتا-بريوس

تحافظ على البيئة.. أقل السيارات إصدارا للانبعاثات

لم يعد الحفاظ على سلامة البيئة مجرد اختيار في العديد من المجالات، ولكنه أمر لا يمكن التغاضي عنه، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، سواء على مستوى البيئة أو تغير المناخ، وهي ظواهر استحقت تكاتف العالمي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية. السيارات هي واحدة من المجالات الصناعية التي يعول عليها العالم بقوة من أجل الإسهام بشكل فعال في حل الأزمات البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بالانبعاثات التي تصدرها السيارات، والتي باتت مجالا للتنافس بين الشركات العالمية المصنعة لها في السنوات القليلة الماضية.
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أغرب السيارات الرياضية في الأسواق العالمية

لا شك أن السيارات الرياضية كان لها دومًا شعبية واسعة في العشرات من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جاء على الرغم من غرابتها واختلافها بشكل واضح عن العديد من السيارات التي أنتجت من مختلف الطرز والإمكانيات الفنية والشكلية. وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت العشرات من السيارات الرياضية تثير اندهاش الجمهور، ليس فقط لإمكانياتها الفنية الرائعة والعالية، ولكن أيضًا لما وفرتها على مستوى المنافسة مع العشرات من الموديلات التي تنتمي لنفس الطراز وتتمتع بقدرات فنية مشابهة.
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فضيحة الانبعاثات

فضائح الكبار| مرسيدس تتجسس على سياراتها وفولكس تعاني

تلاحق شركة مرسيدس بنز الألمانية فضيحتان مدويتان، الأولى بالتجسس على ملاك سياراتها الجدد، والثانية التلاعب في نسب الانبعاثات الكربونية، وبين عامي 2007 و2015 استوردت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما يقرب من مليون سيارة من الشركة الألمانية فولكس فاجن، حيث كان نصيب كوريا الجنوبية 250 ألف سيارة، أما الباقي ففي الولايات المتحدة، لتخرج أمريكا بعد سبع سنوات لتقول إنها تمتلك ما يؤكد أن فولكس فاجن قد تلاعبت بنسب الانبعاثات الكربونية، مما ترتب عليه وقف الاستيراد، ولم تمض أيام قليلة حتى قامت كوريا الجنوبية بنفس الأمر، حتى اعترف أحد مسئولي الشركة.
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بورش بينها.. أسوأ السيارات الألمانية في 2019

تتمتع دومًا الشركات الألمانية المصنعة السيارات بسمعة طيبة على مستوى القدرات الفنية والإمكانات التكنولوجية الضخمة، وهو الأمر الذي أسهم في تمتعها بشعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، خاصة في ظل استهدافها لفئات متعددة من الجماهير. وعلى الرغم من السمعة الطيبة لتلك السيارات الألمانية، فإن بعض موديلاتها عانت من ضعف كبير في الأسواق خلال العام الجاري، وهو السبب في اختيار بعض الخبراء لها لتكون اختراقا للقاعدة العامة التي تميز السيارات الألمانية بشكل عام في الأسواق العالمية.
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إحداها مفاجأة.. سيارات زعماء العالم

ارتبطت العديد من السيارات على مستوى العالم بأسماء مجموعة كبيرة من المشاهير على مستوى العالم، ولذلك فإنها تتمتع بإمكانيات عالية، سواء فنيا أو القدرات الفنية الرفيعة التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية المختلفة. ولا شك أن العديد من الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا بخط الإنتاج الحكومي، الذي يخص رؤساء وزعماء العالم السياسيين، وهو ما يجعل تلك الشركات تراهن على إمكانيات فاخرة، سواء من الناحية الفنية في السيارات، أو عوامل السلامة والتأمين فيها.
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أجمل المفاهيم الاختبارية للسيارات في العالم

تعد العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمستقبل عبر مجموعة من الموديلات الجديدة التي تبدأ بكونها مفهوما اختباريا فقط، وهو الأمر الذي قد يتحول إلى سيارة منتجة بشكل فعلي، أو تظل مجرد مفهوم اختباري دون أن يتحول إلى خطوط التصنيع. ولا شك أن السيارات الاختبارية باتت أيضًا مجالا للتنافس بين الشركات العالمية، خاصة أنها تحدد مدى نجاحها في الوصول إلى تقنيات عالية الجودة على المستوى الفني في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إظهار قدراتها فيما يتعلق بالشكل الخارجي للسيارات.
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