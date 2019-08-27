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للمرة السابعة.. إيجل تخفض سعر «580» وسيات تعدل أتيكا

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
سيات أتيكا
سيات أتيكا
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
إيجل 580 تنخفض للمرة السابعة أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض السابع على سعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، وعقب التخفيض السعري الجديد لـ«Eagle 580» أصبح سعرها 310,000
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بعد صعوده القياسي.. هل حان وقت الاستثمار في الذهب؟

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى منذ نحو 6 سنوات، وهو ما دفع الأسعار في السوق المحلية للوصول إلى رقم قياسي، وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن ارتفاع الذهب جاء نتيجة تسارع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتباطؤ النمو العالمي، وكذلك اتخاذ البنوك المركزية حول العالم قرارات بتسيير السياسية النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة. ويعد الاستثمار في الذهب أفضل طرق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يعتبر الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ، نظرًا لاحتفاظه بقيمته وقت الأزمات.
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العربي: إنشاء مصنع سوميتومو بورسعيد يوفر 1000 وظيفة

كشف المهندس إبرهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن البدء في إنشاء مصنع «سوميتومو» في بور سعيد، الذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري الياباني بحضور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الخارجية، والعديد من أعضاء مجلس الأعمال من الجانبين وما يزيد على 50 من رجال الأعمال المصريين واليابانيين، وقال العربي إن مجلس الأعمال المصري الياباني، يسعى جاهدًا لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر.
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3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.49 جنيه، ونحو 16.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك الزراعي المصري نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء.
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أتوبيسات

لماذا ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا 26%؟

رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق سيارات الركوب الملاكي، وتراجع المبيعات بشكل كبير، إلا أن إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» كشفت نمو مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 26% مسجلة 3 آلاف و420 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى. فما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بهذه النسب المرتفعة؟ وما طريقة دعم هذه الصناعة في مصر؟ وكيف يمكننا زيادة مبيعاتها؟ وما أكثر الماركات مبيعًا؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
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منها المساجد والكنائس.. فرض تأمين إجباري على 20 جهة

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والتي اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة في ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه. ولعل أبرز ما توقفنا عنده هو تضمن المسودة 20 جهة خاضعة للتأمين الإجباري، أبرزها دور العبادة وروادها، المدارس، والمستشفيات.. فهل يدفع المصلون تأمينًا إجباريًّا للصلاة بالمساجد؟
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ظاهرة فلكية أم جوية.. لماذ تغير لون السماء في مصر؟

تساؤلات عديدة طرحها رواد السوشيال ميديا بعد تغير لون السماء أثناء الغروب، بينما اعتبر مسئولون في كل من هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأمر لا يقع ضمن تخصصاتهم أو مسئوليتهم. "التحرير" توجهت بعدد من الأسئلة للمختصين، فقال الدكتور وحيد سعودي مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما حدث من تغير في لون السماء يُعد ظاهرة فلكية ولا علاقة لهيئة الأرصاد الجوية بالأمر. بينما قال الدكتور أشرف لطفي تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الظاهرة جوية ولا علاقة للفلك به.
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هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
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