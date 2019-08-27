للمرة السابعة.. إيجل تخفض سعر «580» وسيات تعدل أتيكا

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

سيات أتيكا

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.

إيجل 580 تنخفض للمرة السابعة أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض السابع على سعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، وعقب التخفيض السعري الجديد لـ«Eagle 580» أصبح سعرها 310,000