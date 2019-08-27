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للمرة السابعة.. إيجل تخفض سعر «580» وسيات تعدل أتيكا

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
سيات أتيكا
سيات أتيكا
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
إيجل 580 تنخفض للمرة السابعة أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض السابع على سعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، وعقب التخفيض السعري الجديد لـ«Eagle 580» أصبح سعرها 310,000
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مرسيدس ترد: نستخدم «أنظمة التتبع» في هذه الحالات فقط

قالت شركة مرسيدس بنز، عملاق صناعة السيارات الألمانية، إنها تتبع أعلى معايير الدقة في المنتجات التي تقدمها لعملائها حول العالم، وفيما يخص تقنيات الاتصال داخل السيارات، أشارت الشركة في توضيح خاص «بالتحرير»، إلى أنها تعتبر تقنيات الاتصال من أهم التجهيزات في السيارات الحديثة؛ فهي تزيد من مستويات الراحة والأمان، تعد الخدمات المستندة إلى الموقع جزءاً من هذه التقنيات وتوفر -على سبيل المثال- خدمة التعرف على الحالة المرورية أو تحديد موقع السيارة في حالات الطوارئ، مؤكدة في الوقت ذاته أن عدم تتبع حركة السائقين هو من القواعد المتبعة في مرسيدس-بنز.
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5 أسباب لارتفاع درجات الحرارة في السيارة

لا شك أن العديد من جمهور السيارات حول العالم جعل العناية الكاملة والصيانة في مركباتهم، بمثابة مهمة حصرية للفنيين المتخصصين، إلا أن بعض الأمور مثل درجات الحرارة في السيارة قد تحتاج إلى عناية مالك السيارة، خاصة أنها أمور يجب فعلها يوميًّا. قد لا تتطلب مثل هذه الأمور متخصصًا لإجرائها أو الاهتمام بها، خاصة ما يتعلق ببعض عمليات الصيانة الدورية، إلا أن الحفاظ على قدرات السيارة على التبريد هو أحد أهم الأمور التي يجب أن يراعيها صاحب السيارة بأنفسهم بصفة دورية.
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تحافظ على البيئة.. أقل السيارات إصدارا للانبعاثات

لم يعد الحفاظ على سلامة البيئة مجرد اختيار في العديد من المجالات، ولكنه أمر لا يمكن التغاضي عنه، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، سواء على مستوى البيئة أو تغير المناخ، وهي ظواهر استحقت تكاتف العالمي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية. السيارات هي واحدة من المجالات الصناعية التي يعول عليها العالم بقوة من أجل الإسهام بشكل فعال في حل الأزمات البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بالانبعاثات التي تصدرها السيارات، والتي باتت مجالا للتنافس بين الشركات العالمية المصنعة لها في السنوات القليلة الماضية.
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فيات تخفض أسعار «500» وشانجي تتراقص بـ«M50»

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
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السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
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منها هوندا وفولكس.. شركات سيارات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
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ارتباك بسوق السيارات.. شركات ترفع الأسعار وأخرى تخفض

أعلن وكيل السيارة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، رفع أسعار عدد من سياراتها وتخفيض أخرى موديل 2019 و2020 في السوق المحلية، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 32 ألف جنيه، كما رفعت الشركة الصينية «جيلي» سعر سيارتها «إمجراند اكس 7» بقيمة 4 آلاف جنيه، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
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