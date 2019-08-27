للمرة السابعة.. إيجل تخفض سعر «580» وسيات تعدل أتيكا

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
إيجل 580 تنخفض للمرة السابعة
أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض السابع على سعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، وعقب التخفيض السعري الجديد لـ«Eagle 580» أصبح سعرها 310,000
إيجل 580 تنخفض للمرة السابعة
أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض السابع على سعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، وعقب التخفيض السعري الجديد لـ«Eagle 580» أصبح سعرها 310,000 جنيه بعدما كان 370,000 جنيه بداية العام الحالي.
وتعتمد السيارة الصينية في مصر على محرك تربو وفقًا لمعدلات الانبعاثات الأوروبية باسم «SFG15T» بسعة 1500 سي سي -يمكن تشغيله بواسطة زر-، قادر على إنتاج قوة 150 حصان عند 5600 د.د، وعزم دوران 220 نيوتن.متر عند 1800-4000 د.د، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي.
وتضم «إيجل 580» مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تمنح السيارة ثباتا وسهولة في التحكم، منها «نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام تعزيز الكبح، نظام ضبط المسار، 4 وسائد هوائية، مثبت سرعة، كاميرا رؤية خلفية، كاميرا تسجيل رحلات القيادة، حساسات ركن خلفية، فرامل إلكترونية».
وفيما يخص وسائل الرفاهية في السيارة، فهي «مرايا جانبية كهربائية، زجاج كهربائي، فتحة سقف، مكيف هواء يدوي، مصابيح نهارية، زر تشغيل المحرك، شاشة تحكم باللمس مقاس 10 بوصات -يمكن ربطها بالهاتف الذكي- بلوتوث، جي بي أس، تحكم بوظائف من عجلة القيادة، كسوة جلدية لعجلة القيادة والمقاعد».
سيات أتيكا
أعلن وكيل السيارة الأوروبية «سيات» في مصر، تخفيض سعر فئتين من فئات سيات أتيكا الخمس بمصر، وهما الفئة الثانية «ستايل بلس» بقيمة 25 ألف جنيه، لينخفض سعرها من 500,000 إلى 475,000 جنيه، بالإضافة إلى الفئة الأعلى «FR» والتي انخفض سعرها من 574,000 إلى 550,000 جنيه بتخفيض قدره 24,000 جنيه.
وبعد التخفيض تكون أسعار أتيكا الجديدة هي «ستايل بسعر 460,000 جنيه، ستايل بلس 475,000 جنيه، FR بريميرا 525,000 جنيه، إكسلنس بسعر 565,000 جنيه وFR بسعر 550,000 جنيه» لتصبح إكسلنس هي أعلى فئة.
وتعتمد سيات أتيكا على محرك بسعة 1400 سي سي، مع شحن تيربو بقوة 150 حصان، مرتبط بناقل حركة DSG مزدوج القابض يمنحها أداء أفضل، يمكنها من التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 8.6 ثانية مع معدل متوسط لاستهلاك الوقود يبلغ 5.5 لتر/ 100 كم
وعلى جانب آخر، فإن فئة «أف آر برايميرا» تقل في بعض التجهيزات عن فئة "FR" لـ"Ateca" حيث لا يوجد بها جهاز الإنذار، نظام المساعدة على الركن وحساسات الركن الأمامية، الفتح الكهربائي أو بحركة القدم لباب صندوق الأمتعة، خاصية «سيات فول لينك» لربط الهاتف الذكي بالسيارة، التحكم الكهربائي بمقعد القائد، تدفئة المقاعد الأمامية، حيز التخزين الإضافي بأرضية صندوق الأمتعة، خاصية غسيل المصابيح الأمامية، والعجلات مقاس 19 بوصة التي تُستبدل بأخرى 18 بوصة.
فيات تخفض سيارتها الصغيرة
أعلنت شركة السيارات الإيطالية «فيات» في مصر عن عرض تخفيض لفترة محدودة على سيارتها الصغيرة «500» خلال فترة عرضها بالساحل الشمالي حيث يحصل من يقتنيها على خصم 15.000 ج. م. من يوم 23/8/2019 حتى يوم 4/9/2019 لكمية محدودة.
وتبدأ أسعار السيارة الهاتشباك بعد العرض من 250.000 جنيه، بدلا من 265.000 جنيه، للفئة «لونج 1» ذات المحرك الـ1.2 لتر موديل 2019، وتصل إلى 320.000 جنيه، بدلا من 335.000 جنيه للفئة «لونج 2» ذات المحرك الـ1.4 لتر موديل 2020. علما بأنه لا يشمل الطراز 500 سي، ذا السقف القابل للكشف، ولا الطراز 500 أكس الكروس أوفر.