غدا.. آخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من التموين
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
علي المصيلحي وزير التموين
يواصل الموقع الإلكتروني "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، حتى غد الأربعاء، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ومن يثبت استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه وزارة التموين في استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقا للقواعد لمن ليس له بطاقات.
وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، إذ وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الإنفوجراف الذي
وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، إذ وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الإنفوجراف الذي نشره، أمس الإثنين، على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، إن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ارتفع ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 - 2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 - 2019، موضحا أن حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية بلغ نحو 80.5 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018، و47.5 مليار جنيه في موازنة 2016 - 2017، و42.7 مليار جنيه في موازنة 2015 - 2016، و39.4 مليار جنيه في موازنة 2014 - 2015. (التفاصيل)