غدا.. آخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من التموين

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

علي المصيلحي وزير التموين

يواصل الموقع الإلكتروني "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، حتى غد الأربعاء، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ومن يثبت استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه وزارة التموين في استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقا للقواعد لمن ليس له بطاقات.

وذلك من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، إذ وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الإنفوجراف الذي