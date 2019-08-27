هل تنضم إليسا إلى La Casa de Papel؟

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

إليسا

تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا، قناعا لشخصيات مسلسل La Casa De Papel كهدية من شبكة "نتفيلكس - Netflix". ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قصير وهي تفتح صندوق الهدية وبداخله القناع، وعلقت المطربة اللبنانية كاتبة بالإنجليزية: "مستعدة لأنضم للعصابة مع البروفسور وباقي الفريق، شكرا Netflix وLa Casa De Papel"، وأضافت: "نيروبي، سنأتي لإنقاذك" مختتمة رسالتها بـ"بيروت"، وهو الاسم الذي اختارته إليسا لشخصيته احتذاء بأغلب شخصيات المسلسل المقتبسة من عواصم البلدان.

فيما حرص الحساب الرسمي للمسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel عبر موقع "تويتر"، على أن يرد على تغريدة إليسا التي استعرضت فيها هدية Netflix لها وهي عبارة عن قناع العصابة الشهير الذي يستخدمونه في السرقة وأعلنت انضمامها لهم، ورحب صناع المسلسل بانضمام الفنانة إليسا لهم في تغريدة جاء فيها" نحن سعداء بانضمامك