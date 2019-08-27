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هل تنضم إليسا إلى La Casa de Papel؟

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
إليسا
إليسا
تسلمت الفنانة اللبنانية إليسا، قناعا لشخصيات مسلسل La Casa De Papel كهدية من شبكة "نتفيلكس - Netflix". ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قصير وهي تفتح صندوق الهدية وبداخله القناع، وعلقت المطربة اللبنانية كاتبة بالإنجليزية: "مستعدة لأنضم للعصابة مع البروفسور وباقي الفريق، شكرا Netflix وLa Casa De Papel"، وأضافت: "نيروبي، سنأتي لإنقاذك" مختتمة رسالتها بـ"بيروت"، وهو الاسم الذي اختارته إليسا لشخصيته احتذاء بأغلب شخصيات المسلسل المقتبسة من عواصم البلدان.
فيما حرص الحساب الرسمي للمسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel عبر موقع "تويتر"، على أن يرد على تغريدة إليسا التي استعرضت فيها هدية Netflix لها وهي عبارة عن قناع العصابة الشهير الذي يستخدمونه في السرقة وأعلنت انضمامها لهم، ورحب صناع المسلسل بانضمام الفنانة إليسا لهم في تغريدة جاء فيها" نحن سعداء بانضمامك
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ماجد-المصري (3)

«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

5 عروض ضمن فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، بقاعة سيد درويش. وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، في الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.
روبي (1)

سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانٍ من مسلسل «رمضان كريم»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عُرض في عام 2017 وحقق نجاحا ملحوظا بعد عرضه، إذ يعمل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسيين الذين ظهروا في الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020. ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكي العمل عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي عائلي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة في إطار عالم واحد.
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إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
اصالة

أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
عمرو-اديب (2)

رسالة عمرو أديب لإليسا: أنتِ لا تملكين نفسك

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
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