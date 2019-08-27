إيريكسين يقترب من البقاء في صفوف توتنهام

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

كريستيان إيريكسين

يبدو أن النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين بات قريبًا من البقاء في صفوف توتنهام، بعدما تبخر حلمه في الانتقال لأي من ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف، حيث لم يتقدم أي من عملاقي الكرة الإسبانية بأي عرض لضمه، ولم يقدما أي دلائل بعزمهما التعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم الاثنين المقبل، وبالتالي وبعد صيف عج بالكثير من التكهنات حول مستقبل النجم الدنماركي، أصبح قريبًا من البقاء في صفوف السبيرز حتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير، خاصة أنه يخوض العام الأخير في عقده الحالي مع الفريق اللندني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقدم توتنهام بعرض لتجديد عقد إيريكسين مقابل الحصول على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح بالتالي ثاني أعلى لاعبي الفريق أجرًا خلف المهاجم هاري كين، إلا أن الدنماركي أكد على أن قراره لا يتعلق بالمال. وبحسب مصدر مقرب للاعب كما ذكرت الصحيفة البريطانية، يرغب إيريكسين