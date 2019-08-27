رياضة

إيريكسين يقترب من البقاء في صفوف توتنهام

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
كريستيان إيريكسين
كريستيان إيريكسين
يبدو أن النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين بات قريبًا من البقاء في صفوف توتنهام، بعدما تبخر حلمه في الانتقال لأي من ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف، حيث لم يتقدم أي من عملاقي الكرة الإسبانية بأي عرض لضمه، ولم يقدما أي دلائل بعزمهما التعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم الاثنين المقبل، وبالتالي وبعد صيف عج بالكثير من التكهنات حول مستقبل النجم الدنماركي، أصبح قريبًا من البقاء في صفوف السبيرز حتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير، خاصة أنه يخوض العام الأخير في عقده الحالي مع الفريق اللندني.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقدم توتنهام بعرض لتجديد عقد إيريكسين مقابل الحصول على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح بالتالي ثاني أعلى لاعبي الفريق أجرًا خلف المهاجم هاري كين، إلا أن الدنماركي أكد على أن قراره لا يتعلق بالمال. وبحسب مصدر مقرب للاعب كما ذكرت الصحيفة البريطانية، يرغب إيريكسين
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رئيس الإسماعيلي يتحدث عن جاهزية فريقه الفنية

أعرب إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي عن رضاه من جاهزية فريقه الفنية البدنية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020)، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني نجح في تنفيذ برنامج الفريق التدريبي خلال فترة الإعداد والمعسكر المغلق الذي خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفني للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور، وأشار إلى أن الجهاز الفني أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وأصبحت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذي يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99%.
محمد صلاح

مدرب بازل السابق: محمد صلاح مثل القاتل المبتسم

كشف الألماني هيكو فوجل، مدرب بازل السويسري السابق، كواليس انضمام محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق السويسري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل، وذلك حسبما أفاد لموقع سبوكس الألماني. وقال فوجل: "صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت أنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي، وفي الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما عندما كانا في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
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نيمار

سان جيرمان يملي شروطه على برشلونة من أجل نيمار

من الصعب احتساب عدد الفصول التي مرت بها أزمة رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، لكن من المؤكد أنه لا يزال هناك فصول لتكتب في تلك القضية، ويرغب الفريق الفرنسي الآن في التخلص من خدمات نجم الفريق الأول، وبات سان جيرمان يرحب بالدخول في خط المفاوضات مع برشلونة، ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو إضافة إلى التعاقد مع نيلسون سيميدة وعثمان ديمبلي، من أجل الموافقة على انتقال نيمار إلى صفوف العملاق الكتالوني.
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هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
نيمار

ريال مدريد في باريس لمحاولة ضم نيمار

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي، مفاوضات مكثفة من قبَل ممثلي ريال مدريد الذين رحلوا إلى فرنسا للتحدث مع ممثلي باريس سان جيرمان بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار، ويتمتع ريال مدريد بتفاؤل كبير بشأن حسم تلك الصفقة، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة منذ أسابيع عديدة إيجاد عرض مناسب يرضي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، إلا أن البارسا حتى الآن لم يجد أي عرض قريب من تطلعات الفريق الفرنسي.
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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