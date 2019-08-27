اليابان تهاجم كوريا الشمالية لتطويرها رؤوسا حربية

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

زعيم كوريا الشمالية

أكد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تطور رؤوسًا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي بلاده، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن ما يثبت ذلك هو المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. وأثارت التجارب التي أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة لها، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.

وبدأت بيونج يانج تجاربها عقب، إعلان كوريا الجنوبية إنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع طوكيو وسط خلاف متصاعد بشأن العمالة القسرية إبان الحرب العالمية الثانية. ووصف وزير الدفاع الياباني وغيره من المسؤولين اليابانيين قرار سيول بأنه "غير عقلاني" في ظل تزايد التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية. وتنشر