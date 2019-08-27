رياضة

مدرب بازل السابق: محمد صلاح مثل القاتل المبتسم

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف الألماني هيكو فوجل، مدرب بازل السويسري السابق، كواليس انضمام محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق السويسري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل، وذلك حسبما أفاد لموقع سبوكس الألماني. وقال فوجل: "صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت أنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي، وفي الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما عندما كانا في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".
وواصل المدرب الذي يقود فريق يوردنجن في الدرجة الثالثة بألمانيا: "إذا كنت تعرف صلاح جيدا فإنه ليس نجمًا عالميًا، فهو يملك شخصية لطيفة. كان من الواضح أنه لاعب رائع، صلاح مثل القاتل المبتسم". كما كشف فوجل كواليس انضمام صلاح لبازل، قائلآ: "عند انضمامه إلى بازل، أخبرناه أنا والمدير الرياضي، أن يتدرب جيدًا،
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

رئيس الإسماعيلي يتحدث عن جاهزية فريقه الفنية

أعرب إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي عن رضاه من جاهزية فريقه الفنية البدنية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020)، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني نجح في تنفيذ برنامج الفريق التدريبي خلال فترة الإعداد والمعسكر المغلق الذي خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفني للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور، وأشار إلى أن الجهاز الفني أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وأصبحت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذي يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99%.
توتنهام

إيريكسين يقترب من البقاء في صفوف توتنهام

يبدو أن النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين بات قريبًا من البقاء في صفوف توتنهام، بعدما تبخر حلمه في الانتقال لأي من ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف، حيث لم يتقدم أي من عملاقي الكرة الإسبانية بأي عرض لضمه، ولم يقدما أي دلائل بعزمهما التعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم الاثنين المقبل، وبالتالي وبعد صيف عج بالكثير من التكهنات حول مستقبل النجم الدنماركي، أصبح قريبًا من البقاء في صفوف السبيرز حتى شهر يناير المقبل على أقل تقدير، خاصة أنه يخوض العام الأخير في عقده الحالي مع الفريق اللندني.
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
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لويس وصلاح‎

نجم توتنهام السابق يتغنى بمحمد صلاح

تغنى جاريث كروكس، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ومحلل شبكة بي بي سي البريطانية، بمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020. مهاجم توتنهام في الفترة من 1980 إلى 1985، قال لشبكة بي بي سي: "يا لها من ركلة جزاء جميلة! لقد رأيت المئات من ركلات الجزاء ولكن لا شيء أروع مما فعله محمد صلاح ضد أرسنال، ومن الممكن أن يكون لديك حارسان في المرمى ولم يتمكن أحدهما من التصدى لها بسبب دقتها".
صلاح-وزوجته

محمد صلاح: بحب الكشري وصورة «مكة» خلفية هاتفي

كشف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن معلومات لم يعرف محبوه إجاباتها سابقا، وذلك خلال مقابلته الحصرية مع شبكة CNN، وأجاب صلاح عن بعض الأسئلة السريعة، كشف خلالها عمن هم قدوته في كرة القدم والمسلسلات التي يفضّل مشاهدتها، والقوة الخارقة التي يريد الحصول عليها. واختار صلاح عند سؤاله عن قدوته خلال نشأته، ثلاثة لاعبين هم: رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد وفرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، وبسؤاله عن زميله الأكثر فكاهة في فريقه ليفربول، اختار صلاح ديان لوفرين مدافع الريدز.
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محمد صلاح: لا أشعر بالإرهاق.. وهذه رسالة كلوب لنا

يرفض محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الراحة والابتعاد عن المشاركة في المباريات مع ناديه رغم أنه لعب نحو 11 شهرا متواصلا ولم يخض فترة الإعداد كاملة مع الريدز، حيث شارك في أمم إفريقيا 2019 بعد نهاية متأخرة للموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري الأبطال، كما لحق الأيام الأخيرة في فترة إعداد الريدز. وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن ما يجعل كرة القدم مثيرة للغاية هو حب الناس لها، والشغف بها، ولا أشعر بالإرهاق وأنا سعيد بلعب كل مباراة ولا أريد حتى الراحة لمباراة واحدة، لذلك أنا سعيد للعب لفترة طويلة".
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إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
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