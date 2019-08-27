مدرب بازل السابق: محمد صلاح مثل القاتل المبتسم

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

محمد صلاح

كشف الألماني هيكو فوجل، مدرب بازل السويسري السابق، كواليس انضمام محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى الفريق السويسري، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تألقه بهذا الشكل، وذلك حسبما أفاد لموقع سبوكس الألماني. وقال فوجل: "صلاح كان يمتلك كل شيء، السرعة، إنهاء الهجمة، القدم اليسرى - وهذا لم يتم تجاهله، ومع ذلك، سأصبح كاذبًا إذا قلت أنني تنبأت له بهذا المستوى العالمي، وفي الواقع، كنت أكثر ثقة في توني كروس وإيدن هازارد، لقد رأيتهما عندما كانا في سن الـ15 عامًا، الشيء الجميل هو أنني قابلت مو العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق".

وواصل المدرب الذي يقود فريق يوردنجن في الدرجة الثالثة بألمانيا: "إذا كنت تعرف صلاح جيدا فإنه ليس نجمًا عالميًا، فهو يملك شخصية لطيفة. كان من الواضح أنه لاعب رائع، صلاح مثل القاتل المبتسم". كما كشف فوجل كواليس انضمام صلاح لبازل، قائلآ: "عند انضمامه إلى بازل، أخبرناه أنا والمدير الرياضي، أن يتدرب جيدًا،

وواصل المدرب الذي يقود فريق يوردنجن في الدرجة الثالثة بألمانيا: "إذا كنت تعرف صلاح جيدا فإنه ليس نجمًا عالميًا، فهو يملك شخصية لطيفة. كان من الواضح أنه لاعب رائع، صلاح مثل القاتل المبتسم".



كما كشف فوجل كواليس انضمام صلاح لبازل، قائلآ: "عند انضمامه إلى بازل، أخبرناه أنا والمدير الرياضي، أن يتدرب جيدًا، كنا قد اتخذنا قرارنا بشأنه، وتدرب معنا في اليوم الأول لم تكن بداية مثالية، كان اليوم الثاني أفضل قليلاً، لكن ليس جيدًا".



وأردف مدرب بازل السابق: "تحدثنا معه مرة أخرى ثم ظهر في اليوم الثالث بشكل جيد جدًا لم يكن من السهل إيقافه حينها، وخلال اليوم الأول والثاني لم يكن متوترًا بل كان واثقا، لكن الأجواء كانت مختلفة بعض الشيء بالنسبة له، كان عليه أن يتأقلم".

