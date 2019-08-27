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الحريري يهاجم إسرائيل ويدعو روسيا للتدخل

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
سعد الحريري
سعد الحريري
استنكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية، معتبرا أن تلك الهجمة عملا خطيرا واعتداءً على سيادة بلاده، مضيفا خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء: "الاعتداء الإسرائيلي خرق للقرار 1701، الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية"، وأوضح أن لبنان يعول على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق سيادة بلاده.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود، منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه. كان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر في تصريحات له أمس الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على
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قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إطلاق قذائف هاون من غزة على مستوطنات.. وإسرائيل ترد

أطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 4 قذائف هاون على مستوطنات جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى. في المقابل، رد جيش الاحتلال، بقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة، بحسب "معا".. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال. كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.
جيش-الاحتلال

خوفا من حزب الله.. إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان، تشهد حالة تأهب قصوى، وقالت الإذاعة في بيان، إن جيش الاحتلال وضع قواته على الحدود اللبنانية، في حالة تأهب تحسبا لـ"هجمات انتقامية" من حزب الله، مضيفة أنه "يسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل أنه ستتم محاولة مهاجمة جنود أو ضرب منشآت عسكرية وليس مدنيين"، وتابعت: "بعد تقييم، تقرر أن حركة بعض المركبات العسكرية على عدة تقاطعات لن تكون ممكنة وفقًا للوضع الأمني".
إدلب-السورية

51 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوري ومسلحين بإدلب

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات السورية والفصائل المتشددة والمعارضة، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 51 عنصرًا، وفقا لوكالة فرانس برس. وأضافت الوكالة أنه بعد 3 أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأ الجيش السوري في 8 أغسطس الجاري، هجومًا تمكن بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وبلدات عدة في ريف حماة الشمالي المجاور. كما اندلعت اشتباكات عنيفة شرقي مدينة خان شيخون، فجرا إثر شن فصائل متشددة ومعارضة هجومًا على مواقع لقوات النظام السوري.
سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

الجيش السوري يدمر عربتين مفخختين بريف إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عن تدمير عربتين مفخختين بداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي. وقال مصدر ميداني: إن "قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى هدفهما على محور الاشتباك، كانت التنظيمات المسلحة قد استهلت الهجوم بإرسالهما نحو نقاط الجيش"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأكد المصدر أن تعزيزات عسكرية مناسبة وصلت إلى خطوط التماس في المنطقة لاستيعاب الهجوم، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش ومسلحي التنظيمات الإرهابية المهاجمة حتى اللحظة.
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أول رد رسمي على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا للرد على ما أثير عن حادث الانفجار النووي الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على احد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة او الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.
حادث-نووي

بعد حادث روسيا.. أسوأ 6 كوارث نووية في التاريخ

أسفر انفجار وقع في موقع لاختبار الصواريخ في شمال غرب روسيا عن مقتل خمسة أشخاص يعملون لحساب وكالة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم"، كما تسبب في ارتفاع مستويات الإشعاع. واعترفت شركة "روساتوم" في بيان أن الحادث وقع خلال اختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، وأضافت أنه "تم إجراء الاختبار في منصة بحرية، وبعد الانتهاء من الاختبارات، اشتعل الوقود الصاروخي، ووقع بعدها انفجار، وبعد ذلك سقط العديد من العاملين في البحر". وتسبب الحادث في انبعاث إشعاعات نووية وصلت إلى نحو 16 ضعف المعدل الطبيعي في مدينة "سيفيرودفينسك" التي تبعد 25 ميلا عن الحادث.
المفاعل

رعب في العالم بسبب حادث روسيا النووي.. هل تتأثر مصر؟

امتلأت مواقع التواصل الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، بالمنشورات الغاضبة، بعد السرية التي فرضتها حكومة بلادهم على واقعة انفجار نووي صغير في موقع اختبار عسكري الأسبوع الماضي. حيث قال دانيل كوتسيوبينسكي، أحد سكان سان بطرسبرج الذي يضغط على المسؤولين المحليين للحصول على معلومات: "حتى لو لم يكن الأمر خطيرا كما يبدو، فإننا نستحق أن نعرف". وقع الحادث، الذي تم إخفاؤه، يوم الخميس في مركز اختبار الأسلحة البحرية "نينوسكا" على ساحل البحر الأبيض في شمال روسيا، وتضمن على ما يبدو اختبارا لنوع جديد من صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية كما يقول المحللون.
طائرة-وزير-الدفاع-الروسي

الناتو يعترض طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق

أعلنت وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية تابعة للناتو اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو فوق بحر البلطيق. وأضافت الوكالة أن المقاتلات الروسية أجبرت طائرات الناتو على الابتعاد عن مسار طائرة وزير الدفاع. كان متحدث باسم منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعلن في وقت سابق، أن مقاتلات الحلف اعترضت طائرتين روسيتين أسرع من الصوت فوق بحر البلطيق. وجرى رصد قاذفتي القنابل بعيدتي المدى الروسيتين وهما طراز توبوليف تو-160 بلاك جاك، في المجال الجوي الدولي، وتم إرسال طائرات "يوروفايتر" خلال دقائق لتقييم التهديد المحتمل.
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