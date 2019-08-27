الحريري يهاجم إسرائيل ويدعو روسيا للتدخل

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

سعد الحريري

استنكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية، معتبرا أن تلك الهجمة عملا خطيرا واعتداءً على سيادة بلاده، مضيفا خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء: "الاعتداء الإسرائيلي خرق للقرار 1701، الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية"، وأوضح أن لبنان يعول على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق سيادة بلاده.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود، منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه. كان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر في تصريحات له أمس الإثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على