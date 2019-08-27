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ما مصير صيدليات العزبي بعد شطب صاحبها من الصيادلة؟

«الإدارة المركزية» تشطب «العزبي» نهائيا من سجلات الصيادلة.. رئيس شعبة الصيادلة: القرار عبارة عن زوبعة فى فنجان.. رئيس غرفة صناعة الدواء: القرار من جهة غير مسئولة
تحرير:أمين طه ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
صيدلية العزبي
صيدلية العزبي
أثار قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة، بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، والتأشير بذلك في سجلات الصيادلة، حالة من الجدل لدى الرأي العام ، خاصة أنها تسهم فى توصيل الدواء إلى جميع أنحاء الجمهورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أكثر من 90 فرعاً على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مصير صيدليات «العزبي» بعد شطب صاحبها من نقابة الصيادلة؟
لا يجوز للصيدلي تملك أكثر من صيدليتين وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة. وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم
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كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، وتهتم مصر بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتعد إفريقيا بمواردها من الثروة الحيوانية أحد أهم المصادر التي يمكن لمصر الاستفادة منها.
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«معاهد الغلابة».. حكايات المرض والأمل فى شارع قصر العينى

يوميًا يتوافد مئات بل آلاف المواطنين على شارع قصر العينى لتلقى العلاج بمعاهد الأورام والسكر والتغذية وغيرها، من جميع محافظات مصر، حاملين معهم حكايات مختلفة، وقصصا تخبرك بالكثير عن جوهر أسباب التعلق بالحياة والصمود فى وجه المرض والتحدى والمقاومة. "التحرير" حرصت على معايشة أهالينا من أمام معاهد الأورام والسكر والتغذية، تحدثنا معهم واستمعنا إلى قصص كثيرة عن رحلة المرض والعلاج، ورحلة الانتقال من مختلف القرى والمحافظات إلى القاهرة، حيث يحمل تراب السفر تفاصيل تثير الاهتمام وترصد معانى جديدة للحياة والأمل.
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انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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بعد تزايد الغرق.. محافظ أسوان يمنع السباحة في النيل

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منع السباحة داخل النيل فى ظل تزايد أعداد حوادث الغرق في النيل خلال فصل الصيف الحالي، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرا على أى شخص يغامر بحياته في أثناء محاولته السباحة فى النيل، ووجه المحافظ فى هذا الإطار، مسئولي المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، خاصة فى بعض المناطق المواجهة لكوبري أسوان الملجم، ومناطق نادى التجديف والجزر النيلية.
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هل يتم إغلاق صيدليات «العزبي ورشدي»؟.. البرلمان يجيب

قالت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر، موضحة أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، لكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.
وزيرة-الصحة

الصحة: شطب «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة نهائيا

أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، وذلك بحسب بيان للإدارة، اليوم الإثنين.
السيجارة-الالكترونية

نائبة تقدم طلب إحاطة لحظر تداول السجائر الإلكترونية

تقدمت أمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية، قائلة إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، وإنها ليست أقل خطرا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وإنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية، موضحة أن هذه السجائر، تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.
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«معامل التحاليل».. تجدد الصراعات داخل المهن الطبية

أزمة جديدة على أبواب النقابات المهنية، بسبب تقديم وزارة الصحة مشروع قانون معامل التحاليل الطبية، الذي يقضي باقتصار منح فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين، دون غيرهم من خريجي كليات الطب، والبيطريين، وكذلك خريجي العلوم، والزراعة. في العام 2015، اشتعلت الأزمة بين النقابات الطبية بعد أن حاولت نقابة الأطباء البشريين تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون مشاركة أعضاء باقي النقابات، واحتكار هذه المهنة لصالحها، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات حينها، محاولة غير جيدة في المنظومة الصحية، وتنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
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