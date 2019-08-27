ما مصير صيدليات العزبي بعد شطب صاحبها من الصيادلة؟

«الإدارة المركزية» تشطب «العزبي» نهائيا من سجلات الصيادلة.. رئيس شعبة الصيادلة: القرار عبارة عن زوبعة فى فنجان.. رئيس غرفة صناعة الدواء: القرار من جهة غير مسئولة

تحرير:أمين طه ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

أثار قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة، بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، والتأشير بذلك في سجلات الصيادلة، حالة من الجدل لدى الرأي العام ، خاصة أنها تسهم فى توصيل الدواء إلى جميع أنحاء الجمهورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أكثر من 90 فرعاً على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مصير صيدليات «العزبي» بعد شطب صاحبها من نقابة الصيادلة؟

لا يجوز للصيدلي تملك أكثر من صيدليتين وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة. وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم

لا يجوز للصيدلي تملك أكثر من صيدليتين

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، واستعاروا أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.

وتنص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، على أنه «لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مرّ على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا».

القرار غير قانونى

وعلق الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، على القرار قائلا: «القرار صادر من جهة غير مسئولة عن قطاع الصيادلة وفى حكم المنعدم، والمسئولية تقع على من كتب القرار.

وأوضح العزبي، فى تصريح له أن صيدليات العزبي لن تتوقف أو تغلق ومستمرة فى تأدية الخدمة التى تقدمها منذ سنوات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة لم تقم بشطبه من القيد.

جماعة الإخوان

واستطرد: «المشكلة بدأت من أيام سيطرة جماعة الإخوان على النقابة، وذلك لخلاف شخصى مع المنتمين لهم فى انتخابات نقابة الصيادلة بسبب تأييدي لغيرهم فى الانتخابات، وبدأت الحرب ضدى منذ ذلك الوقت فى النقابة وأخذوا قرارا بشطبي، وتم الاستئناف على القرار ومازال الموضوع فى القضاء».

وعن حقيقة شطبه من نقابة الصيادلة، أوضح رئيس غرفة صناعة الدواء، أن عملية الشطب غير نهائية، لأن نقابة الصيادلة ليس لها سيطرة على وزارة الصحة، لأن القيد فى نقابة الصيادلة مختلف عن القيد فى وزارة الصحة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.

«زوبعة فى فنجان»

من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة، إن قرار قانون مزاولة مهنة الصيدلة لها قواعد منها أن يتم تسجيل اسمه فى النقابة وفى وزارة الصحة لمزاولة مهنة الصيدلة من خلال ترخيص قيد فى وزارة الصحة.

وأضاف عبد المقصود، فى تصريح لـ«التحرير» أن الحكم الصادر خاص بالشطب من سجلات نقابة الصيادلة وليس من سجلات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن ما يحدث هو عبارة عن زوبعة فى فنجان فقط لا غير.

صيدليات العزبي ليست ملكه

رئيس شعبة الصيادلة، أوضح أن مجموعة صيدليات العزبي ليست جميعها ملك الدكتور أحمد العزبي، ولكن الإدارة الفنية فقط هى الخاصة به، لافتًا إلى أن الخطأ الوحيد هو وجود اسم «العزبي» على كل هذه الصيدليات.

وتابع: «من المفروض أن يكون الإسم الموجود على الصيدلية هو الاسم الموجود بالرخصة، حتى تتم محاسبة مالكها الحقيقي حال وقوع أي خطأ».

لن يتم إغلاق صيدليات العزبي

بينما قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي في مصر، مضيفة أن ذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر.

وأوضحت النائبة، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم في الصيدليات.

وأشارت إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرح لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، مما سيترتب عليه عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.