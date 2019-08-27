الآيس كريم لذيذ لكنه قد يضر بصحتك في هذه الحالة

يمكن أن يشكل الآيس كريم أيضًا خطرًا بعد الشراء إذا ذاب ثم أعيد تجميده، يحدث هذا غالبًا عندما يتم إخراجه من الثلاجة، ثم يذوب ثم يُعاد إلى الثلاجة قبل إخراجه مرة أخرى
في أوقات الصيف وارتفاع الحرارة التي نعيشها تلك الأيام، غالبًا ما نلجأ إلى الآيس كريم والمشروبات المثلجة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن لا يعلم الكثير مدى خطورته على الصحة، حسبما جاء فى موقع mirror البريطاني.
نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من الجلوس والاستلقاء وتناول كميات هائلة من الآيس كريم المفضل، خاصة في نهاية يوم الصيف الحار.
على الرغم من ذلك، اكتشفت العديد من الدراسات أن كميات كبيرة من الآيس كريم قد تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات.
شرح الخبراء أن الآيس كريم هو في الواقع أحد الأسباب الأقل شهرة للتسمم الغذائي، ويمكن أن يكون بنفس القدر من الخطورة بالنسبة لك مثل تناول طعام نيئ غير مطهو جيدًا.
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قالت أمرين بشير، محاضرة في العلوم الطبية الحيوية بجامعة أستون، عن المخاطر
شرح الخبراء أن الآيس كريم هو في الواقع أحد الأسباب الأقل شهرة للتسمم الغذائي، ويمكن أن يكون بنفس القدر من الخطورة بالنسبة لك مثل تناول طعام نيئ غير مطهو جيدًا.
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قالت أمرين بشير، محاضرة في العلوم الطبية الحيوية بجامعة أستون، عن المخاطر المحتملة لتناول الآيس كريم، إن نحو مليون شخص يتأثرون بالأمراض المنقولة بالغذاء في العالم سنويًا.
مع ذلك، فإن الآيس كريم يمكن أن يجعلك مريضًا تمامًا مثل الطعام المشوي غير المطهو جيدًا، لكن يبدو أن الكثير من الناس لا يعرفون هذا.
أضافت بشير: "بصرف النظر عن مخاطر الإصابة بالسكري والسمنة المعروفة، فإن الآيس كريم لديه القدرة على جعلك مريضًا جدًا، في عام 2015 تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى وتوفي ثلاثة بعد تناول الآيس كريم الذي كان ملوثًا ببكتيريا الليستيريا في توبيكا، كانساس".
مضت بشير لتكشف أن الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يرتكبه الناس مع الآيس كريم في المنزل هو إعادة تجميد الآيس كريم الذي بدأ بالفعل في الذوبان.
تابعت الخبيرة: "يمكن أن يشكل الآيس كريم أيضًا خطرًا بعد الشراء إذا ذاب ثم أعيد تجميده، يحدث هذا غالبًا عندما يتم إخراجه من الثلاجة، ثم يذوب ثم يُعاد إلى الثلاجة قبل إخراجه مرة أخرى لتناوله لاحقًا".
علقت الخبيرة: "يذوب الآيس كريم بسرعة إلى حد ما في درجة حرارة الغرفة، ما يمثل وجبة مثالية للبكتيريا مثل الليستيريا".
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من الأخطاء الأخرى التي يرتكبها الأشخاص مع الآيس كريم هو مضاعفة غمس ملعقتهم في الكوب مرة أخرى.
ذكرت البشير: "لا يبالي الكثير منا بهذه الأشياء، لكن الملعقة القذرة هي أيضًا دعوة لكل خلل يحدث".
أولئك الذين يعرفون تجربة صنع الآيس كريم الخاص بهم يمكن أن يكتشفهم بعض المكونات.
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تدعو العديد من الوصفات عبر الإنترنت إلى استخدام البيض النيئ في أثناء تخضير الآيس كريم، ما قد يؤدي بك إلى التسمم بالسالمونيلا.
غالبًا ما يتم صناعة الآيس كريم باستخدام البيض المبستر، لذلك توصي أمرين بصنع الآيس كريم بالحليب المبستر والقشدة وحذف البيض، للحفاظ على الصحة العامة.
على الرغم من ذلك، لا يعتبر الآيس كريم الطعام المجمد الوحيد الذي تم ربطه بتفشي الليستريا.
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في هذا الوقت من العام الماضي، تم استدعاء أكثر من 50 من المنتجات المجمدة من قبل محلات السوبر ماركت في بريطانيا، حيث تسببت تلك المنتجات المجمدة في تسع وفيات ناجمة عن تفشي قاتل من داء الليستريات المرتبطة بالحلوى المجمدة.
جدير بالذكر أن هناك عدة أنواع من البكتيريا تنتج رائحة تدل على أن الثمار أو المنتجات قد انتهت صلاحيتها، ولكن يمكن أن تتكاثر بكتيريا الليستيريا في الثلاجة بدونة رائحة أو طعم.
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