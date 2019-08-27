الآيس كريم لذيذ لكنه قد يضر بصحتك في هذه الحالة

يمكن أن يشكل الآيس كريم أيضًا خطرًا بعد الشراء إذا ذاب ثم أعيد تجميده، يحدث هذا غالبًا عندما يتم إخراجه من الثلاجة، ثم يذوب ثم يُعاد إلى الثلاجة قبل إخراجه مرة أخرى

تحرير:مي فؤاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الآيس كريم

في أوقات الصيف وارتفاع الحرارة التي نعيشها تلك الأيام، غالبًا ما نلجأ إلى الآيس كريم والمشروبات المثلجة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن لا يعلم الكثير مدى خطورته على الصحة، حسبما جاء فى موقع mirror البريطاني. نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من الجلوس والاستلقاء وتناول كميات هائلة من الآيس كريم المفضل، خاصة في نهاية يوم الصيف الحار. على الرغم من ذلك، اكتشفت العديد من الدراسات أن كميات كبيرة من الآيس كريم قد تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات.

شرح الخبراء أن الآيس كريم هو في الواقع أحد الأسباب الأقل شهرة للتسمم الغذائي، ويمكن أن يكون بنفس القدر من الخطورة بالنسبة لك مثل تناول طعام نيئ غير مطهو جيدًا. اقرأ أيضًا: بالأسعار والمواصفات.. أهم 4 سيارات كهربائية في مصر قالت أمرين بشير، محاضرة في العلوم الطبية الحيوية بجامعة أستون، عن المخاطر