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الآيس كريم لذيذ لكنه قد يضر بصحتك في هذه الحالة

يمكن أن يشكل الآيس كريم أيضًا خطرًا بعد الشراء إذا ذاب ثم أعيد تجميده، يحدث هذا غالبًا عندما يتم إخراجه من الثلاجة، ثم يذوب ثم يُعاد إلى الثلاجة قبل إخراجه مرة أخرى
تحرير:مي فؤاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الآيس كريم
الآيس كريم
في أوقات الصيف وارتفاع الحرارة التي نعيشها تلك الأيام، غالبًا ما نلجأ إلى الآيس كريم والمشروبات المثلجة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لكن لا يعلم الكثير مدى خطورته على الصحة، حسبما جاء فى موقع mirror البريطاني. نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء أفضل من الجلوس والاستلقاء وتناول كميات هائلة من الآيس كريم المفضل، خاصة في نهاية يوم الصيف الحار. على الرغم من ذلك، اكتشفت العديد من الدراسات أن كميات كبيرة من الآيس كريم قد تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، إذا لم تتخذ بعض الاحتياطات.
شرح الخبراء أن الآيس كريم هو في الواقع أحد الأسباب الأقل شهرة للتسمم الغذائي، ويمكن أن يكون بنفس القدر من الخطورة بالنسبة لك مثل تناول طعام نيئ غير مطهو جيدًا. اقرأ أيضًا: بالأسعار والمواصفات.. أهم 4 سيارات كهربائية في مصر قالت أمرين بشير، محاضرة في العلوم الطبية الحيوية بجامعة أستون، عن المخاطر
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اسباب-تأخر-الدورة-الشهرية

انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على النساء في العمل

مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فارقة في حياة جميع النساء، إلى جانب توقف المبايض عن العمل وعدم نزول الدورة الشهرية مرة أخرى، تعاني النساء من اضطراب في الهرمونات ومشكلات جسدية ونفسية. يعتقد الرجال أنه فى مرحلة انقطاع الدورة الشهرية يسهل الأمر، ولكن في الواقع هناك مشكلات أخرى تتحكم في تصرفات النساء في العمل خلال سن اليأس، كما أن على أصحاب العمل أن يراعوا هذا الأمر، فخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تعاني النساء من القلق والاكتئاب والهبات الساخنة، بالإضافة إلى التفكير المشوش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
أدوية-السكري

انتبه.. المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

السعال والصفير والشخير والعطس كلها من أعراض الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، ربما تشعر بالحرج من تلك الأعراض، حتى الوصفات الطبية أو العلاجات المنزلية لا تخفف من وطأة تلك الأعراض، لذا تتساءل: هل تحتاج إلى علاج أقوى؟ قد تقوم المضادات الحيوية بالعلاج بالفعل، لكن مفعول المضاد يعتمد على مناعة المصاب نفسه. في حقيقة الأمر، يمكن أن يسبب تناول المضادات الحيوية خاصةً مع مشاكل البرد العديد من الأمراض الأخرى، وذلك بفضل الاعتقاد الخاطئ السائد بأن المضادات الحيوية يمكنها علاج جميع أنواع العدوى، وفقًا لموقع health24.
تطبيق-يساعد-في اكتشاف-السكري

كيف يمكن للسكري أن يزيد من مخاطر السرطان؟

منذ سنوات ماضية، يحاول العلماء إجابة هذا السؤال؛ لماذا يعاني مرضى السكري من النوع 1 أو النوع 2 من خطر متزايد للإصابة ببعض أشكال السرطان؟ وجد الباحثون أنه عندما ترتفع مستويات السكر في الدم مقارنة بمستوى السكر الطبيعي، يحدث ضرر للحمض النووي، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. سيقدم الباحثون نتائجهم في الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، مطلع هذا العام. قال الدكتور جون تيرميني، الذي سيقدم هذا البحث خلال الاجتماع: "معروف منذ فترة طويلة أن مرضى السكري لديهم مخاطر للإصابة أكبر بمقدار 2.5 ضعف بالنسبة لبعض أنواع السرطان".
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