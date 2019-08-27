ضبط شاب استولى على الحسابات البنكية للمواطنين

تحرير:أحمد الزغبي ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بانتهاج أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك المختلفة والاستيلاء على أموالهم.

أسفرت التحريات عن قيام شاب حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق بالاشتراك مع آخرين فى اختراق المواقع الإلكترونية المختلفة من خلال إنشاء صفحات مقلدة للبنوك، وإرسال رسائل خادعة لبعض العملاء على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم