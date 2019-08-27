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نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.
وذكر بركات، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال بعض أصحاب المقاهي والكافيهات لمساحات واسعة من الرصيف والشارع بدون وجه حق بما يمثل تعديا بدون وجه حق، أن المقاهي تترك شريطا مشتركا تسير فيه العربات والمواطنين، مطالبا باتخاذ إجراءات مشددة مع أصحاب
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مصر-القديمة-القاهرة-الفاطمية (2)

مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
إيناس-عبد-الدايم

برلماني يطالب بوضع خطة لجذب الشباب للمراكز الثقافية

استنكر طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تراجع دور المراكز الثقافية والرياضية في جذب الشباب، قائلا إن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحسر أمام المقاهي على سبيل المثال، وبالتالي يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرا في جذب الشباب وحتى كبار السن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل يتم إغلاق صيدليات «العزبي ورشدي»؟.. البرلمان يجيب

قالت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر، موضحة أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، لكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.
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مجلس-النواب

نائبة:نحتاج لاهتمام الدولة بكل الألعاب مثل كرة القدم

أكدت منى منير عضو مجلس النواب، اختفاء رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية. وتقدمت "منير" بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.
مجلس-النواب (1)

«صحة النواب» تطالب بتنقية اللجان العلمية من الإخوان

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بضرورة استغلال تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة في تنقيتها من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أنها طالبت قبل ذلك بضرورة تنقية الجامعات المصرية من العناصر التابعة للجماعة الإرهابية، إلا أن الخطوات في هذا الشأن لا تزال بطيئة، رغم أن الجميع يعلم بوجود عناصر إخوانية سواء كانت قيادات أو لهم انتماءات إخوانية لا تزال تعمل بالجامعات المصرية حتى اليوم.
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
مجلس-النواب

حبوب العطارين لمنع الحمل في طلب إحاطة: سامة

أعربت النائبة فايقة فهيم، عن قلقها بشأن انتشار حبوب من الخروع، ويصفها عديد من العطارين على أساس أنها أحد وسائل منع الحمل الآمنة، بل وأفضل من الوسائل التقليدية، مضيفة أنه يتم وصف هذه الحبة للرجال بحجة أنها تعطي قوة إضافية لهم، إلا أن تناولها لمدة شهرين متتابعين، يصيب بألم فظيع في المعدة ويؤدي إلى التسمم. وبناءً عليه تقدمت "فهيم" بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن وصف حبوب سامة للمواطنين بحجة العلاج دون تدخل الأجهزة المعنية.
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