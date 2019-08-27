نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.

وذكر بركات، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال بعض أصحاب المقاهي والكافيهات لمساحات واسعة من الرصيف والشارع بدون وجه حق بما يمثل تعديا بدون وجه حق، أن المقاهي تترك شريطا مشتركا تسير فيه العربات والمواطنين، مطالبا باتخاذ إجراءات مشددة مع أصحاب