ألمانيا.. إخلاء أجزاء من مطار ميونخ لأسباب أمنية

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مطار ميونخ

أخلت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أجزاء من مطار ميونخ بعدما تمكن شخص من دخول أحد المباني دون الخضوع لإجراءات الفحص المتبعة، ووفقا لـ"فرانس برس"، فقد قام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم "1" بسبب التدابير الأمنية الجارية، وأوضحت الشرطة، في بيان، انه "يُعتقد أن شخصًا تمكن من تفادي نقطة تفتيش ودخول المبنى عبر باب طوارئ، لا يُسمح إلا للركاب الذين اجتازوا جميع إجراءات الفحص من عبوره"، وهو ما يشكل خرقا للقانون، حسب الوكالة.

وتابع البيان: "لم يتضح على الفور عدد الرحلات الجوية التي جرى إرجاؤها أو إلغاؤها جراء هذه التدابير، فيما نصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران التي يسافرون معها". جدير بالذكر أن مطار ميونخ هو ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، وكان حادث مماثل قد وقع بالمطار خلال ذروة موسم العطلات الصيفية العام