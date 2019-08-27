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ألمانيا.. إخلاء أجزاء من مطار ميونخ لأسباب أمنية

تحرير:وكالات ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
مطار ميونخ
مطار ميونخ
أخلت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أجزاء من مطار ميونخ بعدما تمكن شخص من دخول أحد المباني دون الخضوع لإجراءات الفحص المتبعة، ووفقا لـ"فرانس برس"، فقد قام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم "1" بسبب التدابير الأمنية الجارية، وأوضحت الشرطة، في بيان، انه "يُعتقد أن شخصًا تمكن من تفادي نقطة تفتيش ودخول المبنى عبر باب طوارئ، لا يُسمح إلا للركاب الذين اجتازوا جميع إجراءات الفحص من عبوره"، وهو ما يشكل خرقا للقانون، حسب الوكالة.
وتابع البيان: "لم يتضح على الفور عدد الرحلات الجوية التي جرى إرجاؤها أو إلغاؤها جراء هذه التدابير، فيما نصح المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران التي يسافرون معها". جدير بالذكر أن مطار ميونخ هو ثاني أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، وكان حادث مماثل قد وقع بالمطار خلال ذروة موسم العطلات الصيفية العام
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
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تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
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صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
كيم

اليابان تهاجم كوريا الشمالية لتطويرها رؤوسا حربية

أكد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تطور رؤوسًا حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي بلاده، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن ما يثبت ذلك هو المسارات غير المنتظمة للصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.. وأثارت التجارب التي أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة لها، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.
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ميركل

ميركل: قادة دول السبع يرفضون التصعيد ضد إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين: "إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي". وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية، وأن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، لإعادة طهران إلى مسارها الصحيح، وفقا لـ"رويترز". وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.
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ألمانيا تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

أعربت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، عن إدانتها إجراء كوريا الشمالية اختبارات لصواريخ قصيرة المدى، داعية إياها إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال بيان صادر عن الخارجية الألمانية، "نحن ندين تكرار كوريا الشمالية لاختبار الصواريخ قصيرة المدى، وهو ما ينتهك القانون الدولي"، وفقا لـ"سبوتنيك". وأوضح البيان "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، والعودة إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا "نحن ندعم الجهود الدبلوماسية من أجل نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".
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رغم الابتسامات.. فشل جولة جونسون في ألمانيا وفرنسا

في إطار محاولاته لتحسين ظروف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة مهمة في ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي. إلا أن جولته لم تكلل بالنجاح، حيث أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أملا ضئيلا لجونسون بأنه مستعد للتفاوض مرة أخرى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن أي تغييرات في الصفقة الحالية لن تكون كبيرة. فبعد يوم من عقد جونسون محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ناقش رئيس الوزراء البريطاني مع ماكرون في باريس كيفية حل مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الرئيس-الألماني-والسفير-الإيراني

انتقادات واسعة للرئيس الألماني لدعمه النظام الإيراني

تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموجة انتقادات شديدة لتأييده النظام الإيراني، وذلك على هامش حفل أقيم أول من أمس، الجمعة، في برلين، استقبل خلاله السفير الإيراني الجديد. إذاعة "دويتشه فيله" أفادت في تقرير لها، أن بعض السياسيين الألمان انتقدوا بشدة الترحيب المهيب بالسفير الإيراني الجديد، محمود فرازندة. ورفعت الحكومة الألمانية علم النظام الإيراني، في مقر الرئيس في قصر بيلفيو في برلين. وتساءلت "بيلد": "هل يجب أن يستقبل سفير نظام قاتل حقا بمثل هذا الترحيب مثل أي سفير آخر؟!"، بحسب الإذاعة.
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