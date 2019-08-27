هل يتم إغلاق صيدليات «العزبي ورشدي»؟.. البرلمان يجيب

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

قالت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر، موضحة أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، لكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.

وأشارت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه قد ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيا مصرح لهم بمزاولة المهنة باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي، وأنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، ما سيترتب عليه عودة الأمر إلى ما كان عليه