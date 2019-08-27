برلماني يطالب بوضع خطة لجذب الشباب للمراكز الثقافية

تحرير:أحمد جاد ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم - صورة أرشيفية

استنكر طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تراجع دور المراكز الثقافية والرياضية في جذب الشباب، قائلا إن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحسر أمام المقاهي على سبيل المثال، وبالتالي يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرا في جذب الشباب وحتى كبار السن.

وأضاف متولي: "علينا تزويد الشباب بزاد علمي وثقافي ليساهم في تشكيل الملامح الحضارية للمجتمع، عن طريق تقديم المعارف وتفسيرها والتعليق عليها، بالإضافة إلى تغيير العادات السلوكية وتعديل القيم الأخلاقية، وتحقيق التكامل الثقافي، كذلك حثهم على الرياضة كغذاء لعقولهم وأرواحهم"، مطالبا بتفعيل دور الأندية ومراكز