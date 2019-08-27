قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، في وقت سابق اليوم، أن عيد رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وأصدرت وزارة القوى العاملة،