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قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، في وقت سابق اليوم، أن عيد رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وأصدرت وزارة القوى العاملة،
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مصر-القديمة-القاهرة-الفاطمية (2)

مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
إيناس-عبد-الدايم

برلماني يطالب بوضع خطة لجذب الشباب للمراكز الثقافية

استنكر طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تراجع دور المراكز الثقافية والرياضية في جذب الشباب، قائلا إن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحسر أمام المقاهي على سبيل المثال، وبالتالي يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرا في جذب الشباب وحتى كبار السن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل يتم إغلاق صيدليات «العزبي ورشدي»؟.. البرلمان يجيب

قالت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر، موضحة أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، لكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.
مجلس-النواب

نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.
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مجلس-النواب

نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لازم نموت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة، مؤكدا على ضرورة أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة المتاحة لديها وتؤكد جدارتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات المطلوبة منها بمستوى فائق من الجودة، مع التزامها بالتوقيتات والجداول الزمنية للتنفيذ، لأن ذلك سيفتح لها مجالات أوسع للعمل من جانب الحكومة، وهذا ما يحدث بالفعل، مضيفا أننا ننفذ ملحمة عظيمة من البناء والتعمير في ربوع الوطن.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
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