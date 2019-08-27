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سيد شعلة| نجم «همام في أمستردام» يعود ويكشف سر غيابه

تحرير:التحرير ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الفنان صبري سعد
الفنان صبري سعد
استطاع الفنان صبري سعد أن يلفت الأنظار إليه بشدة ويبقى في ذاكرة المشاهد العربي، بدوره القصير في فيلم "همام في أمستردام"، الذي عُرض عام 1999، أي منذ 20 عامًا، بطولة النجم محمد هنيدي. ورغم النجاح الذي حققه "سعد" بشخصية "سيد شعلة"، وجملته الشهيرة "تعبان يا همام"، فإنه اختفى عن الأنظار تمامًا، وفاجأ الجميع بالعودة للأضواء وتصدره وأسرته غلاف المجلة الهولندية volkskrant magazine، بسبب مشاركته في فيلم سينمائي هولندي بعنوان "عائلة الحموس"، وذلك بعد أن تغيّرت ملامحه وظهرت عليه علامات الزمن.
وكشف صبري سعد، خلال الحوار، أنه يقيم في هولندا منذ السبعينيات، مضيفا: "التقيت فريق الإنتاج والإخراج بـ(همام في أمستردام) حينما حضروا إلى هولندا لتصوير الفيلم، كان الاتفاق على العمل مساعد مخرج قبل اختياري لأداء دور (سيد شعلة)، بعد انتهاء التصوير انشغلت بالدراسة الفنية والمشاركة في أعمال إذاعية ومسرحية
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