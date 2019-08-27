رئيس الإسماعيلي يتحدث عن جاهزية فريقه الفنية

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

الإسماعيلي

أعرب إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي عن رضاه من جاهزية فريقه الفنية البدنية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020)، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني نجح في تنفيذ برنامج الفريق التدريبي خلال فترة الإعداد والمعسكر المغلق الذي خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفني للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور، وأشار إلى أن الجهاز الفني أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وأصبحت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذي يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99%.

وقال عثمان: «الجهاز الفني نجح في خلق نوع من الانسجام بين أفراده وهو ما ترجمته المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال المعسكر وشهدت تألق أكثر من عنصر أبرزهم وجيه عبد الحكيم الذي قدم مستويات متميزة وأجاد في أكثر من مركز بالإضافة إلى مدحت فقوسة ومحمد بيومي ومحمد عمار بجانب اللاعبين المنضمين حديثا،



وقال عثمان: «الجهاز الفني نجح في خلق نوع من الانسجام بين أفراده وهو ما ترجمته المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال المعسكر وشهدت تألق أكثر من عنصر أبرزهم وجيه عبد الحكيم الذي قدم مستويات متميزة وأجاد في أكثر من مركز بالإضافة إلى مدحت فقوسة ومحمد بيومي ومحمد عمار بجانب اللاعبين المنضمين حديثا، كما ظهر بصورة واضحة تطور الأداء بصورة ملحوظة ومطمئنة خاصة الجانب الهجومى للفريق».



وذكر: «نجحت استراتيجية المجلس التي تبناها منذ توليه المسؤولية وهي الدفع بالعناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين إلى صفوف الفريق وهذا ما ظهر جليًا في الدفع بهذه العناصر في الفترة الأخيرة من مباريات الموسم الماضي وقدموا خلالها أوراق اعتمادهم وهذا الموسم موجود مع الفريق أكثر من 10 عناصر واعدة نجح الجهاز الفني بوجودهم في خلق وفرة عددية في كل مراكز الفريق».



