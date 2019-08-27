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شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

رئيس لجنة الصيادلة: امتلاك العزبي لأكثر من 100 فرع يقع تحت مسمى قانون إدارة الصيدليات «تحايل على القانون».. وشباب الصيادلة لـ«التحرير»: يوفر فرص عمل
تحرير:باهر القاضى ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
العزبي
العزبي
سادت حالة من الجدل بالشارع المصري وبالأخص داخل الوسط الطبي، عقب قرار وزارة الصحة بشطب «العزبى ورشدى»، من جداول قيد نقابة الصيادلة، إذ أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة في القاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان. وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
سرطان يضر المهنة الصيدلى أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، قال إنه لا يليق لأحد أن يعقب على أحكام القضاء المصرى، مؤكدا أن وجود السلاسل بمثابة سرطان يسير وبقوة فى جسد الدواء، ليس ذلك فحسب، بل سرطان ينتعش ويهدد مهنة الصيادلة، وبالتالى حان الآن بتر ذلك السرطان، تنفيذا للقانون. وعن ادعاء
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السيسي يجدد الثقة في شريف خليل رئيسا للرقابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 من أغسطس الجاري، كما نشرت القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 من أغسطس الجاري، وحققت الرقابة الإدارية عدة نجاحات على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ أسقطت عددا من الفاسدين المتورطين في قضايا رشاوى واختلاسات.
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كيف تستفيد مصر من إفريقيا لتنمية ثروتها الحيوانية؟

يعد قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، وتهتم مصر بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة. وتعد إفريقيا بمواردها من الثروة الحيوانية أحد أهم المصادر التي يمكن لمصر الاستفادة منها.
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هل ينجح وزير التعليم في «مغامرته الجديدة»؟

خمسة عشر يوما متبقية على انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر المقبل، على أن تنخرط بقية المراحل في الدراسة في 21 من الشهر نفسه، ويشهد العام الجديد عددا من التغييرات في نظام الدراسة، بداية من مد الفترة الزمنية للعام، مرورا بإلغاء الثانوية التراكمية لهذا العام، وتعديل نظام امتحانات طلاب المنازل وإضافة مفاهيم جديدة، وتغيير في شكل بعض الكتب وتدريب المعلمين.
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"يعمل بالدمرداش".. تفاصيل صورة طبيب ينام على البلاط

ما بين تعاطف واستنكار، أثارت صورة طبيب نساء وتوليد، من العاملين فى مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس، موجة من التعليقات، بعد أن قام أحد زملائه بتصويره، وهو يفترش بلاط المستشفى لينام، بعد ساعات طويلة من العمل. الطبيب أحمد سامي، الذي قام بنشر الصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، علق عليها قائلا: "دي صورة طبيب نسا يعمل بمستشفى جامعي من أوائل دفعته ووالده ووالدته أساتذة في نفس الجامعة، نايم على البلاط 6 صباحا، اللي هو يوم الجمعة أجازة وبيباشر عمله وآخر مرة أكل أو شرب كانت منذ أيام".
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صيدلية

تحذير عاجل من الصحة.. مضاد حيوي «مغشوش» في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحذيرا هاما من مادة تجارية متداولة، عبر منشور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة رقم 32 لعام 2019، بعنوان "غش تجاري"، من بودرة للمضاد الحيوي، مشيرا إلى أن اسم المستحضر هو "Wouncure topical powder 10 gm"، من إنتاج شركة ريفا فارما، وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من جميع التغشيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017، مشددة على نشر التحذير في جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة.
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شباب الصيادلة وجهًا لوجه مع الحراسة القضائية

أزمات متتالية ما زالت تعصف بنقابة الصيادلة، لا تكاد أزمة تنتهى حتى تدخل في غياهب أزمة جديدة، الأزمات المتتالية جعلت النقابة على صفيح ساخن وأدخلها في نفق مظلم، فعلى مدار العام الحالي شهدت النقابة العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، بداية من الإطاحة بالنقيب السابق محيي عبيد لارتكابه العديد من الجرائم والأخطاء في حق النقابة وأعضائها، مرورًا بفشل إجراء انتخابات النقابة التى كان من المقرر لها أن تنعقد في أبريل الماضي، ثم فرض الحراسة القضائية على النقابة، وآخرها الدخول في صدام مع وزيرة الصحة بعد إساءتها المستمرة للصيادلة.
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«معامل التحاليل».. تجدد الصراعات داخل المهن الطبية

أزمة جديدة على أبواب النقابات المهنية، بسبب تقديم وزارة الصحة مشروع قانون معامل التحاليل الطبية، الذي يقضي باقتصار منح فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين، دون غيرهم من خريجي كليات الطب، والبيطريين، وكذلك خريجي العلوم، والزراعة. في العام 2015، اشتعلت الأزمة بين النقابات الطبية بعد أن حاولت نقابة الأطباء البشريين تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، دون مشاركة أعضاء باقي النقابات، واحتكار هذه المهنة لصالحها، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات حينها، محاولة غير جيدة في المنظومة الصحية، وتنذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط.
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الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة

دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس. الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
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