صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة الضوء على الجبهات الأربع التي تخوض فيها قوات الاحتلال معارك مسلحة خلال الساعات الماضية، على خلفية الأحداث الأخيرة بسوريا ولبنان

تحرير:محمود نبيل ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.

حالة تأهب وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هناك حالة من التأهب والخوف داخل المجتمع الإسرائيلي من إمكانية اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده عدد من المسؤولين العسكريين في إسرائيل على مدى الساعات الماضية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»

حالة تأهب

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هناك حالة من التأهب والخوف داخل المجتمع الإسرائيلي من إمكانية اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده عدد من المسؤولين العسكريين في إسرائيل على مدى الساعات الماضية.

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وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أن حزب الله يعتزم الرد على الهجومين اللذين ينسبهما إلى إسرائيل في سوريا ولبنان.

وفسر مسؤولو إسرائيل حالة التأهب القصوى المستمرة في جيش الاحتلال، لا سيما على طول الحدود مع سوريا ولبنان، إلى توقعات الدخول في معركة عسكرية وشيكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرين إلى أن اليقظة لا تزال مرتفعة أيضًا على حدود غزة خشية حدوث مزيد من التصعيد هناك.

ومن جانبها قالت "آروتز شيفا"، القناة السابعة الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال اتخذ قرارًا، صباح اليوم الثلاثاء، بإغلاق العديد من الطرق بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام حركة المرور العسكرية، بسبب المخاوف من استهداف حزب الله لها، على خلفية الأحداث الأخيرة في لبنان وسوريا.

وأوضحت أن هذا القرار، الذي يشمل جميع الطرق على بعد 5 كيلومترات من الحدود، ولا ينطبق على حركة المرور المدنية، مشيرة إلى أن الطرق المتأثرة بالقرار هي 8990، 8993، 8967، 886، وجزء من 899.

استنجاد بأمريكا

ووضح من خلال تعليقات بعض الصحف العبرية على الأزمة أن إسرائيل قد تعول على التدخلال الدبلوماسية بشكل عام من أجل التهدئة، وتخفيف حدة التوتر في الجبهات الأربع، وبالأخص في لبنان.

وقالت صحيفة "إسرائيل هايوم" إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون على رأس القوى الساعية للتهدئة في الجبهات الثلاث، خاصة في ظل فتح إسرائيل لأربع جبهات، قد تشهد تصعيدا مباشرا على المستوى العسكري في الفترة المقبلة.

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ورأت الصحيفة العبرية أن على واشنطن الاستجابة السريعة لأي تصعيد مباشر تكون إسرائيل أحد طرفيه، وذلك لتجنب الإنهاك في عدد من الجبهات العسكرية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تتدخل قوى خارجية.

تكذيب نصر الله

واتهمت "تايمز الإسرائيلية" زعيم تنظيم حزب الله، حسن نصر الله، بالكذب في تناول مجريات الأحداث خلال خطابه الأخير، والذي شدد على أن التنظيم المدعوم من إيران سيكون له رد واضح وصريح في التعامل مع الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم اللبناني يسعى لتأجيج الصراعات، زاعمة أن حديث نصر الله عن استهداف الطائرات الإسرائيلية لعدد من المواقع الحدودية هو أمر لا يتسم بالدقة الكافية.

ورأت أن تعهدات حزب الله بالرد على الضربات الإسرائيلية قد تؤدي إلى مواجهات عسكرية على غرار عام 2006 بين قوات الاحتلال وحزب الله، الأمر الذي بدوره قد يدخل المنطقة في نفق الحروب والصراعات العسكرية مجددًا.