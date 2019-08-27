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مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
القاهرة القديمة - صورة أرشيفية
القاهرة القديمة - صورة أرشيفية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
وحضر الاجتماع وزراء: الآثار الدكتور خالد العناني، والثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.وكلف مدبولي، مختلف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق على أعلى مستوى؛ لتكون احتفالية وفعاليات افتتاح المتحف المصري
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مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
إيناس-عبد-الدايم

برلماني يطالب بوضع خطة لجذب الشباب للمراكز الثقافية

استنكر طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تراجع دور المراكز الثقافية والرياضية في جذب الشباب، قائلا إن دور مراكز الشباب والمراكز الثقافية انحسر أمام المقاهي على سبيل المثال، وبالتالي يضيع الشباب وقتهم دون فائدة، فهو لم يجد عناصر جذب بالمراكز الثقافية والرياضية، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول غياب دور المراكز الثقافية والأندية ومراكز الشباب، وفشلهم مؤخرا في جذب الشباب وحتى كبار السن.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هل يتم إغلاق صيدليات «العزبي ورشدي»؟.. البرلمان يجيب

قالت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي، من سجلات الصيادلة بالوزارة لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر، وذلك ردا على الأسئلة المتكررة من المواطنين بحقيقة الإغلاق في ظل الاعتماد الكبير على هذه الصيدليات في مصر، موضحة أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، لكن كل ما سيحدث هو تغيير الاسم، في الصيدليات.
مجلس-النواب

نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.
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مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
مجلس-النواب

نائب يطالب بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الحكومة بوقف التعدي على الشوارع والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحال التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، وقال النائب إن بعض أصحاب هذه المقاهي يقومون بالتوسع بشكل غير قانوني وضم مناطق لم تكن بحوزتهم، فيستغلون مداخل البنايات وأحيانا يمتدون الى الرصيف والحدائق، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بالمنطقة، مضيفا أننا نعاني من التكدس المروري ببعض الشوارع الرئيسية منها وغير الرئيسية بسبب توسع بعض المحلات والمقاهي لتستولى على نصف الشارع.
مصطفى-مدبولي

الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
السيسي (5)

السيسي يكلف بإخلاء القاهرة من الوزارات في 2020

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ تكليف الرئيس خلال عام 2020، بما يسمح لعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، متابعا: "انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية".
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