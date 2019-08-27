مدبولي: لا نهتم بالعاصمة الإدارية فقط.. وسنغير وجه القاهرة

٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

القاهرة القديمة - صورة أرشيفية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها، وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمناطق المحيطة بهما، ومنطقة سور مجرى العيون، والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا المٌشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وحضر الاجتماع وزراء: الآثار الدكتور خالد العناني، والثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.وكلف مدبولي، مختلف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق على أعلى مستوى؛ لتكون احتفالية وفعاليات افتتاح المتحف المصري