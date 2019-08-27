بعد تزايد الغرق.. محافظ أسوان يمنع السباحة في النيل

تحرير:عوض سليم ٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

صورة أرشيفية

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، منع السباحة داخل النيل فى ظل تزايد أعداد حوادث الغرق في النيل خلال فصل الصيف الحالي، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرا على أى شخص يغامر بحياته في أثناء محاولته السباحة فى النيل، ووجه المحافظ فى هذا الإطار، مسئولي المسطحات المائية والإنقاذ النهري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل، خاصة فى بعض المناطق المواجهة لكوبري أسوان الملجم، ومناطق نادى التجديف والجزر النيلية.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق مع اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، لمرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة لحمايته من التعرض للغرق. وأشار إلى أنه وجه مدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور، وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة